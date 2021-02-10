Пограничники получат еще 22 новых вертолета, – Дейнеко
Государственная пограничная служба Украины в течение следующих двух лет получит еще 22 новых вертолета. Это поможет усилить патрулирование на государственных границах.
Источник:24 канал
Когда Украина получит вертолеты
Об этом в интервью заявил председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко. По его словам, в 2020 году Украина уже получила 2 новых вертолета французского производства Airbus Н125.
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"В 2021 году мы еще должны получить 10, а в 2022 году – 12. Таким образом, в Госпогранслужбы будет 24 новых современных вертолета, которые можно использовать для патрулирования границы", – заявил он.
По его словам, реформы Госпогранслужбы имеют одну цель – повысить надежность охраны государственной границы, чтобы обеспечить безопасностью страну и ее граждан.
Сейчас в приоритете участок государственной границы с Российской Федерацией,
– заявил Дейнеко.
"Вы видите, что происходит в сопредельных странах – какая ситуация в Беларуси. Если так справочно – протяженность участка государственной границы Украины и Беларуси составляет 1084 километра. Если Беларусь все же пойдет в Россию, мы получим увеличение участка границы с недружелюбным государством больше чем на 1 тысячу километров", – пояснил председатель Госпогранслужбы.
Что известно о вертолете Airbus Н125
Это легкий транспортный вертолет, который вмещает в себя 5 пассажирских мест. Его грузоподъемность составляет чуть более 1 тонны, крейсерская скорость – 220 километров в час, а дальность полета – 661 километр. Вертолет может подняться на высоту 5280 метров.
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