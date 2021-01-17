Укрзализныця ближайшее время намерена запустить поезда на территорию, которая граничит с временно оккупированным Крымом. На сам полуостров запустить поезда Украина пока не может.

О планах Укрзализныци по расширению пассажирского сообщения рассказал руководитель компании Владимир Жмак в эфире одного из телеканалов. Об этом сообщает 24 канал.

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Мы работаем над тем, чтобы восстановить сообщение с территориями, прилегающих к Крыму. К сожалению, до самого Крыма мы заехать не можем,

– рассказал руководитель Укрзализныци.

Он также вспомнил, что в 2020 году компания уже возобновила железнодорожное сообщение с Авдеевкой – прифронтовым пригородом оккупированного Донецка. Председатель правления Укрзализныци пожаловался на ограничения, вызванные оккупацией части украинских земель.

"С экономической точки зрения все эти ограничения являются негативным фактором для нашей экономики. Мы потеряли транзитные грузы, пассажирское сообщение, что, конечно, сказывается на наших экономических показателях", – рассказал Владимир Жмак.

Коротко о железнодорожном сообщении с Крымом