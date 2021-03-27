Украинские моряки завершили обучение на "Айлендах" в США и едут домой
Военные моряки из Украины учились работать на патрульных катерах типа "Айленд" в США. В городе Балтимор 26 марта они завершили курс подготовки.
Источник:фейсбук ВМС ВС Украины
Этот курс длился 10 недель. Руководство Военно-морских сил Украины заявило, что гордится успехами украинских военных моряков.
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Обучение украинских моряков в США завершилось
26 марта в Балтиморе в США состоялись торжества по случаю завершения обучения моряков из Украины. Они готовились к работе на американских катерах типа "Айленд", которые США передают нашему государству.
- В целом курс подготовки длился 10 недель. Его прошли 32 моряка – по 16 членов экипажа для каждого нового корабля.
- Экипажи судов "Фастов" и "Сумы" (такие названия получили катера) отныне смогут эффективно действовать в боевых ситуациях в Азово-Черноморском регионе.
Успехи моряков поприветствовал командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.
- Он заверил, что гордится проявленной украинцами мотивацией.
- По его же словам, с 2014 года прошли более 200 совместных американско-украинских мероприятий по подготовке моряков.
Мы благодарны за мощную материально-техническую помощь в возрождении ВМС Украины. В частности скоростные лодки, тепловизоры, водолазное снаряжение, средства связи и навигации, технические средства системы управления,
– отметил контр-адмирал.
Два катера типа "Айленд" вскоре поедут в Украину. Вместе с полученными в 2019 году они встанут на защиту суверенитета и территориальной целостности нашей страны на морях.
Коротко о катера типа "Айленд"
- Патрульные суда "Айленд" – это быстроходные катера, построенные в конце 80-х – начале 90-х в США.
- Они могут двигаться со скоростью до 54,6 километра в час и находиться в море автономно до 5 суток.
- Вооружены "Айленды" автоматической артиллерийской установкой, а также 2 пулеметами.
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