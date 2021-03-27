Военные моряки из Украины учились работать на патрульных катерах типа "Айленд" в США. В городе Балтимор 26 марта они завершили курс подготовки.

Этот курс длился 10 недель. Руководство Военно-морских сил Украины заявило, что гордится успехами украинских военных моряков.

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Обучение украинских моряков в США завершилось

26 марта в Балтиморе в США состоялись торжества по случаю завершения обучения моряков из Украины. Они готовились к работе на американских катерах типа "Айленд", которые США передают нашему государству.

В целом курс подготовки длился 10 недель. Его прошли 32 моряка – по 16 членов экипажа для каждого нового корабля.

Экипажи судов "Фастов" и "Сумы" (такие названия получили катера) отныне смогут эффективно действовать в боевых ситуациях в Азово-Черноморском регионе.

Успехи моряков поприветствовал командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.

Он заверил, что гордится проявленной украинцами мотивацией.

По его же словам, с 2014 года прошли более 200 совместных американско-украинских мероприятий по подготовке моряков.

Мы благодарны за мощную материально-техническую помощь в возрождении ВМС Украины. В частности скоростные лодки, тепловизоры, водолазное снаряжение, средства связи и навигации, технические средства системы управления,

– отметил контр-адмирал.

Два катера типа "Айленд" вскоре поедут в Украину. Вместе с полученными в 2019 году они встанут на защиту суверенитета и территориальной целостности нашей страны на морях.

Коротко о катера типа "Айленд"