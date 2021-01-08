В Украину после 5 лет заключения в Ливии вернулись 4 члена экипажа танкера Captain Khayyam. Это Евгений Морарь, Владимир Тостоган, Павел Чайка и Олег Войнеровский.

Моряки наконец встретились со своими родными, которых не видели на протяжении лет. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил украинский дипломат Василий Боднар.

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Украина возвращает своих. Поздравляю наших ребят с возвращением на родину,

– подчеркнул Боднар.

Дипломат также отметил, что досрочное освобождение украинских моряков – это результат совместных усилий Офиса Президента, Министерства иностранных дел Украины, Министерства внутренних дел и турецких партнеров.



Украинские моряки вернулись домой после 5 лет заключения в Ливии / Фото из фейсбук-страницы Василия Боднара

Украинские моряки вернулись домой после 5 лет заключения в Ливии / Фото из фейсбук-страницы Василия Боднара

Реакция Зеленского

Президент Владимир Зеленский приветствовал возвращение моряков домой. Он отметил, что спасение украинских граждан из беды – это приоритет.

"Украина никогда не забывает и не оставляет своих в беде. Освобождение граждан, оказавшихся в беде, это наш приоритет", – заявил Зеленский.

Также украинский лидер поблагодарил за помощь в эвакуации моряков президента Турции Реджепа Эрдогана.

Что говорят в Офисе Президента

Заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец заявил, что желает освобожденным морякам как можно быстрее вернуться к нормальной жизни.

Президент Владимир Зеленский с самого начала ввел принцип, что государство будет бороться за каждого своего гражданина. Украинцы возвращаются домой – это хорошая новость. Так есть и так будет,

– отметил Машовец.

Встреча моряков в Украине / Фото Офиса Президента

Что говорят освобожденные моряки

Владимир Тостоган поблагодарил президента Зеленского, а также все ведомства, которые способствовали освобождению членов экипажа Captain Khayyam. Кроме того, мужчина поздравил украинцев с Рождеством

поблагодарил президента Зеленского, а также все ведомства, которые способствовали освобождению членов экипажа Captain Khayyam. Кроме того, мужчина поздравил украинцев с Рождеством Евгений Морар признался, что его переполняют эмоции. Наконец он смог увидеть маму и сына, а дома его ждет дочь.

Что известно о заключении моряков в Ливии