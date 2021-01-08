Рождественское чудо: украинские моряки вернулись домой после 5 лет заключения в Ливии
В Украину после 5 лет заключения в Ливии вернулись 4 члена экипажа танкера Captain Khayyam. Это Евгений Морарь, Владимир Тостоган, Павел Чайка и Олег Войнеровский.
Моряки наконец встретились со своими родными, которых не видели на протяжении лет. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил украинский дипломат Василий Боднар.
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Украина возвращает своих. Поздравляю наших ребят с возвращением на родину,
– подчеркнул Боднар.
Дипломат также отметил, что досрочное освобождение украинских моряков – это результат совместных усилий Офиса Президента, Министерства иностранных дел Украины, Министерства внутренних дел и турецких партнеров.
Украинские моряки вернулись домой после 5 лет заключения в Ливии / Фото из фейсбук-страницы Василия Боднара
Украинские моряки вернулись домой после 5 лет заключения в Ливии / Фото из фейсбук-страницы Василия Боднара
Реакция Зеленского
Президент Владимир Зеленский приветствовал возвращение моряков домой. Он отметил, что спасение украинских граждан из беды – это приоритет.
"Украина никогда не забывает и не оставляет своих в беде. Освобождение граждан, оказавшихся в беде, это наш приоритет", – заявил Зеленский.
Также украинский лидер поблагодарил за помощь в эвакуации моряков президента Турции Реджепа Эрдогана.
Что говорят в Офисе Президента
Заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец заявил, что желает освобожденным морякам как можно быстрее вернуться к нормальной жизни.
Президент Владимир Зеленский с самого начала ввел принцип, что государство будет бороться за каждого своего гражданина. Украинцы возвращаются домой – это хорошая новость. Так есть и так будет,
– отметил Машовец.
Встреча моряков в Украине / Фото Офиса Президента
Что говорят освобожденные моряки
- Владимир Тостоган поблагодарил президента Зеленского, а также все ведомства, которые способствовали освобождению членов экипажа Captain Khayyam. Кроме того, мужчина поздравил украинцев с Рождеством
- Евгений Морар признался, что его переполняют эмоции. Наконец он смог увидеть маму и сына, а дома его ждет дочь.
Что известно о заключении моряков в Ливии
- Экипаж танкера Captain Khayyam задержала береговая охрана Ливии в 2016 году.
- Украинских моряков обвинили в контрабанде нефтепродуктов. В 2017 году задержанных приговорили к 5 годам заключения.
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