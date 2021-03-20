Моряки ВСУ осваивают американские "Айленды": США передадут катера Украине – фото, видео
Военные из состава ВМС ВСУ сейчас находятся в США и осваивают два американских патрульных катера типа "Айленд". Эти суда уже получили названия "Фастов" и "Сумы", вскоре их переправят в Украину.
Источник:Укринформ
Украинские экипажи будут управлять кораблями уже в боевой обстановке в операционных зонах Азово – Черноморского региона.
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Командир одного из патрульных катеров старший лейтенант Сергей Щербина заметил, что эти корабли не новые, но их состояние отличное.
Что известно об учениях наших военных
Сейчас он вместе с подчиненными проходит 10-недельный курс тренировки на "Айлендах".
Во время учений мы отрабатывали упражнения как в пункте базирования, так и в открытом море. Личный состав выполнял задания, в том числе на ходу и у причальной стенки,
– сказал офицер.
Сергей Щербина рассказал, что экипажи на практике научились:
- реагировать на пожары различных классов и затопления различных помещений корабля;
- швартовать катера,
- спускать малую лодку – как на ходу, так и во время стоянки,
- ставить и снимать якорь в различных условиях, в частности при мощном ветре и высоких волнах.
Украинские моряки осваивают американские "Айленды" / Фото Укринформа
Всего в США проходят обучение 32 украинских моряка – по 16 членов экипажа для каждого нового корабля.
Обучение продлится до 26 марта, после экзаменов моряки получают соответствующие сертификаты и будут готовы в полной мере выполнять задачи на катерах после их доставки в Украину.
Тренировки украинских моряков в США: смотрите видео
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