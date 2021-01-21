Украинские моряки ездили на работу в оккупированный Крым: СБУ прикрыла незаконную схему
СБУ блокировала схему переправки моряков на работу в оккупированный Крым. Этим занималась международная группа компаний, расположенная в Одессе. Они нанимали граждан Украины и незаконно перевозили их на полуостров.
О разоблачении схемы сообщает пресс-служба СБУ. Буксиры компании незаконно отправлялись к временно оккупированному Крыму и после выполнения работ возвращались в украинские порты. Таким образом моряки нарушали порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.
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Во время следственных действий изъято:
- судовую документацию,
- компьютерную технику,
- флэш-накопители,
- договоры, в том числе заключенных с резидентами РФ,
- почти 20 печатей частных коммерческих структур,
- документы по фрахту буксиров.
Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения виновных к ответственности.
СБУ блокировала схему переправки моряков на работу в оккупированный Крыму: смотрите фото
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