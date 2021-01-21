СБУ блокировала схему переправки моряков на работу в оккупированный Крым. Этим занималась международная группа компаний, расположенная в Одессе. Они нанимали граждан Украины и незаконно перевозили их на полуостров.

О разоблачении схемы сообщает пресс-служба СБУ. Буксиры компании незаконно отправлялись к временно оккупированному Крыму и после выполнения работ возвращались в украинские порты. Таким образом моряки нарушали порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

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Во время следственных действий изъято:

судовую документацию,

компьютерную технику,

флэш-накопители,

договоры, в том числе заключенных с резидентами РФ,

почти 20 печатей частных коммерческих структур,

документы по фрахту буксиров.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения виновных к ответственности.

СБУ блокировала схему переправки моряков на работу в оккупированный Крыму: смотрите фото