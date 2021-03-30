Украинские миротворцы в Конго эвакуировали тяжелораненых военных
Украинские миротворцы в Демократической Республике Конго приняли участие в эвакуации тяжелораненых местных военных. Их оперативно доставили в госпиталь.
Источник:Командование объединенных сил ВСУ
Для оказания экстренной медицинской помощи привлекли 2 вертолета Ми-8 из состава авиационной группы, которая базируется на аэродроме Бени.
Ранее В ДР Конго задержали консула Беларуси по подозрению в торговле оружием, – СМИ
Что произошло
- Подробности сообщил командир 18 отдельного вертолетного отряда полковник Сергей Ващенко.
- По его словам, в районе населенного пункта Чаби в ДР Конго произошло столкновение.
- Оно вспыхнуло между военнослужащими FARDC и незаконными вооруженными формированиями.
- 2 военных FARDC (вооруженных сил ДР Конго) получили огнестрельные ранения.
"Экипажи украинских вертолетов доставили тяжелораненых военнослужащих в госпиталь Миссии ООН. После этого они вернулись к месту расположения", – отметил Ващенко.
Эвакуация конголезских военных / Фото Командование объединенных сил ВСУ
К эвакуации привлекли вертолеты Ми-8 / Фото Командование объединенных сил ВСУ
Командир вертолетного отряда также добавил, что в целом с начала очередной ротации Украинские миротворцы выполнили 11 экстренных медицинских эвакуаций в ДР Конго.
Поделиться новостью