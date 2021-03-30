Украинские миротворцы в Демократической Республике Конго приняли участие в эвакуации тяжелораненых местных военных. Их оперативно доставили в госпиталь.

Для оказания экстренной медицинской помощи привлекли 2 вертолета Ми-8 из состава авиационной группы, которая базируется на аэродроме Бени.

Ранее В ДР Конго задержали консула Беларуси по подозрению в торговле оружием, – СМИ

Что произошло

Подробности сообщил командир 18 отдельного вертолетного отряда полковник Сергей Ващенко.

По его словам, в районе населенного пункта Чаби в ДР Конго произошло столкновение.

Оно вспыхнуло между военнослужащими FARDC и незаконными вооруженными формированиями.

2 военных FARDC (вооруженных сил ДР Конго) получили огнестрельные ранения.

"Экипажи украинских вертолетов доставили тяжелораненых военнослужащих в госпиталь Миссии ООН. После этого они вернулись к месту расположения", – отметил Ващенко.



Эвакуация конголезских военных / Фото Командование объединенных сил ВСУ



К эвакуации привлекли вертолеты Ми-8 / Фото Командование объединенных сил ВСУ

Командир вертолетного отряда также добавил, что в целом с начала очередной ротации Украинские миротворцы выполнили 11 экстренных медицинских эвакуаций в ДР Конго.

Обратите внимание! 18 отдельный вертолетный отряд ВСУ выполняет задачи в составе Миссии ООН в Демократической Республике Конго с 1 декабря 2012 года.