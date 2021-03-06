Украинские министры провакцинируются, чтобы показать пример
Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявил, что украинские министры будут вакцинироваться вместе. Это предварительно уже согласовали во время совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем.
Источник:ТСН
Руководители всех министерств сделают прививки против коронавируса, чтобы показать пример.
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У нас было совещание с премьером. Договорились, что министры выберут время и провакцинируются, покажут пример,
– сказал Гутцайт.
Отметим, в разговоре речь шла именно об индийской вакцине, но прививки руководителям ведомств будут делать по собственному желанию.
Министр спорта планирует тоже получить дозу вакцины AstraZeneca (Covishield). О ее безопасности Гутцайт высказался так: "Если эти прививки делают всем украинцам, если президент это сделал, министр Степанов, какие могут быть вопросы".
О вакцинации в Украине
- Вакцинация в Украине началась 24 февраля 2021 года индийским препаратом CoviShield. Его изготавливают по лицензии британских разработчиков – Оксфордского университета и AstraZeneca.
- По состоянию на 5 марта в Украине уже вакцинировались 1 470 украинцев.
- Первым украинцев, который сделал прививку стал врач-реаниматолог из Черкасс Евгений Горенко.
- 1 марта 2021 года вакцинировался министр здравоохранения Максим Степанов, вслед за ним – главный санврач Виктор Ляшко.
- Президент Украины Владимир Зеленский привился 2 марта во время поездки на Донбасс вместе в военными.
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