Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявил, что украинские министры будут вакцинироваться вместе. Это предварительно уже согласовали во время совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Руководители всех министерств сделают прививки против коронавируса, чтобы показать пример.

К теме За сутки и с начала вакцинации: в Минздраве озвучили количество украинцев, получивших прививки

У нас было совещание с премьером. Договорились, что министры выберут время и провакцинируются, покажут пример,

– сказал Гутцайт.

Отметим, в разговоре речь шла именно об индийской вакцине, но прививки руководителям ведомств будут делать по собственному желанию.

Министр спорта планирует тоже получить дозу вакцины AstraZeneca (Covishield). О ее безопасности Гутцайт высказался так: "Если эти прививки делают всем украинцам, если президент это сделал, министр Степанов, какие могут быть вопросы".

О вакцинации в Украине