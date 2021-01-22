Украинские курсантки из Харькова оскандалились через видео с российским полицейским. Скандальные кадры девушки сняли для своих соцсетей.

Видео они записали для тиктока. Аккаунт девушки, которая разместила эти кадры, уже удален. Зато ролик распространили в фейсбук-группе "ХС Харьков".

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"Плюсы встречаться с полицейским: всегда хороший, всегда отмажет, всегда катаешься на патрульной машине и всегда под защитой", – говорится на видео.

Украинки записали ролик с российским полицейским: смотрите видео

Пользователи сети отыскали инстаграм-страницу студентки, которая, вероятно, присутствует на видео. Однако, там никаких упоминаний о скандальном видео нет.

Предыдущий скандал в Харькове

Похожий инцидент произошел с курсантками Харьковского университета в конце 2020 года. Тогда их видео также очень возмутило украинцев.

Студентки опубликовали кадры, на которых танцуют под песню "Наколочки" российской группы "Воровайки", которым запрещено выступать в Украине.

В университете пообещали провести служебное расследование скандала. Выяснилось, что девушки учатся на первом курсе.

Справка. В репертуаре "Воровайок" есть немало украинофобных композиций. В одной из песен есть такие слова: "Смелости нам хватит, хватит интересу, если будет надо – заберем Одессу".