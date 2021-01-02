Хотя погода по всей Украине совсем не похожа на новогоднюю, в Карпатах наконец обильно заснежило. В горных районах снова ударили морозы.

Поэтому именно на Закарпатье сейчас можно почувствовать настоящее праздничное настроение. Живописные фото со снегом опубликовало издание Mukachevo.net.

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По состоянию на утро 2 января на горе Поп Иван Черногорский ясно. Скорость ветра достигает 8 – 9 метров в секунду, а температура опустилась до -8 градусов. От вида заснеженной вершины захватывает дух.



Снег на горе Поп Иван Черногорский / Фото горного поисково-спасательного поста

В соцсетях восхищаются видами в горах. "Невероятно красиво, как будто ледовая крепость Снежной королевы", – пишут пользователи в фейсбуке.



В Карпатах выпал снег / Фото Mukachevo.net

Горнолыжные курорты в Карпатах принимают туристов. Желающих отдохнуть на праздники и насладиться зимней сказкой – немало.



В Карпатах выпал снег / Фото Mukachevo.net



Зимние курорты засыпало снегом / Фото Mukachevo.net

Какой будет погода в Украине в январе