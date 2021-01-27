Украинские историки рассказали всю правду про Одессу и разрушили советские мифы про город-порт. Известные им факты ученые изложили в 5-минутном видеоролике.

Источник: Украинский институт национальной памяти

Одним из экспертов, привлеченных к съемкам, стал одесский историк Владимир Пивторак.

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О дате основания Одессы

Историк сразу развенчал известный миф о том, что 2 сентября 1794 года является датой основания города.

В "рескрипте Екатерины II о якобы основании Одессы от 27 мая (7 июня по новому стилю) 1794 года" на самом деле речь идет не о закладке города, а о развитии уже существующего города Хаджибей.

А 2 сентября является датой коронации императора Николая I.

Первые упоминания о городе

На территории Одессы археологи нашли 2 древнегреческих поселения: Гавань Истриан на Приморском бульваре и Гавань Исиаков, которая сейчас является районом Лузановки. Их датируют V веком до нашей эры. Однако эти колонии были полностью уничтожены во времена античности.

Дальнейшие археологические данные говорят о том, что на этом месте на протяжении тысячи лет вообще никто не жил.

Город Кочубеев раньше назывался Хаджибей, а позже его переименовали в Одессу. Впервые о нем упоминают в хрониках очень известного и авторитетного польского средневекового историка Яна Длугоша.

Тогда он записал под 1415 годом, что в том году 19 мая польский король Владислав Ягайло в своих западноукраинских владениях, в частности в городе Снятин, встретил послов от Византийского императора и Константинопольского патриарха. Они жаловались, что Константинополь страдает от нападений турок. Король решил дать им щедрую помощь зерном из своего королевского порта – Кочубеев,

– говорится в ролике.

Уже тогда город называют портом и он участвует в важном международном проекте. Интересно, что о существовании города Кочубеев на берегу Черного моря существует десятки исторических свидетельств.

Итак, Одессе не 200 лет, как на этом настаивала советская власть, а более 6 веков.

Обратите внимание! Консультантами ролика стали сотрудники кафедры истории Украины Одесского национального университета имени Ильи Мечникова Владимир Пивторак и Тарас Гончарук, а также руководитель южного межрегионального отдела Украинского института национальной памяти Сергей Гуцалюк.

Украинские историки рассказали правду об основании Одессы: видео УИНП