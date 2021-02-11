Украинские госслужащие смогут учиться на курсах в ЕС: подробности
Украина с ЕС совместно запустят образовательную программу для украинских государственных служащих "Проект развития способности Natolin4Capacity". На это выделят грант.
Источник:Евроинтеграционный портал
Письмо по программе подписали вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и еврокомиссар Оливер Варгеи.
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Сколько денег выделят на курсы
Еврокомиссия выделит для проекта грант – 2,45 миллиона евро. За эти деньги украинские госслужащие смогут учиться в Колледже Европы в Польше.
Что говорит Стефанишина
Вице-премьер подчеркнула, что "сшивание" Украины с ЕС требует профессиональных специалистов. Образовательная программа усовершенствует знания украинцев относительно европейского права и экономики.
Если мы хотим, чтобы в Украине действовали такие же законы, как и в ЕС, то должны с особой ответственностью подходить к обучению наших кадров... Это путь к успешному внедрению Соглашения об ассоциации – нашей дорожной карты интеграции в ЕС,
– заверила Стефанишина.
Для реализации проекта привлекут Правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции, Национальное агентство по вопросам государственной службы, Представительство Европейского Союза в Украине и Колледж Европы.
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