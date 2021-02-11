Украина с ЕС совместно запустят образовательную программу для украинских государственных служащих "Проект развития способности Natolin4Capacity". На это выделят грант.

Письмо по программе подписали вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и еврокомиссар Оливер Варгеи.

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Сколько денег выделят на курсы

Еврокомиссия выделит для проекта грант – 2,45 миллиона евро. За эти деньги украинские госслужащие смогут учиться в Колледже Европы в Польше.

Что говорит Стефанишина

Вице-премьер подчеркнула, что "сшивание" Украины с ЕС требует профессиональных специалистов. Образовательная программа усовершенствует знания украинцев относительно европейского права и экономики.

Если мы хотим, чтобы в Украине действовали такие же законы, как и в ЕС, то должны с особой ответственностью подходить к обучению наших кадров... Это путь к успешному внедрению Соглашения об ассоциации – нашей дорожной карты интеграции в ЕС,

– заверила Стефанишина.

Для реализации проекта привлекут Правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции, Национальное агентство по вопросам государственной службы, Представительство Европейского Союза в Украине и Колледж Европы.

Обратите внимание! Премьер-министр Денис Шмыгаль и президент Евросовета 9 февраля обсудили ассоциацию Украины с ЕС. Ранее Евросоюз анонсировал всеобъемлющий пересмотр Соглашения об ассоциации в 2021 году. Речь идет об углублении сотрудничества в цифровой и экологической сферах.