Двое украинских дипломатов организовали канал контрабанды в Евросоюз. Они использовали официальные документы МИД для контрабанды валюты, золота и подакцизных табачных изделий.

Подробности задержания дипломатов

Должностных лиц Министерства иностранных дел задержали на таможенном посту "Ягодин" Волынской таможни.

Актуально Кулеба отозвал из Польши 2 дипломатов из-за подозрения в коррупции

Контрразведчики СБУ обнаружили грузовик, которым дипломаты пытались перевезти в Польшу:

140 тысяч долларов,

67,2 тысячи евро,

11,6 тысячи польских злотых,

почти 16 килограммов изделий из золота,

табачные изделия на сумму 1,5 миллиона гривен по ценам черного рынка.

Реакция Кулебы

►Раньше министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что отозвал 2 дипломатов по подозрению в коррупции. По его словам, он не будет покрывать фигурантов дел, которые работают в его ведомстве.

►Кулеба рассказал, что по данному факту проведут дисциплинарное расследование.

►Глава МИД также пригрозил всем нарушителям "дипломатической реакцией" на такие действия.