Организовали канал контрабанды: в СБУ рассказали о деятельности отозванных дипломатов
Двое украинских дипломатов организовали канал контрабанды в Евросоюз. Они использовали официальные документы МИД для контрабанды валюты, золота и подакцизных табачных изделий.
Источник:телеграм СБУ
Подробности задержания дипломатов
Должностных лиц Министерства иностранных дел задержали на таможенном посту "Ягодин" Волынской таможни.
Актуально Кулеба отозвал из Польши 2 дипломатов из-за подозрения в коррупции
Контрразведчики СБУ обнаружили грузовик, которым дипломаты пытались перевезти в Польшу:
- 140 тысяч долларов,
- 67,2 тысячи евро,
- 11,6 тысячи польских злотых,
- почти 16 килограммов изделий из золота,
- табачные изделия на сумму 1,5 миллиона гривен по ценам черного рынка.
Реакция Кулебы
►Раньше министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что отозвал 2 дипломатов по подозрению в коррупции. По его словам, он не будет покрывать фигурантов дел, которые работают в его ведомстве.
►Кулеба рассказал, что по данному факту проведут дисциплинарное расследование.
►Глава МИД также пригрозил всем нарушителям "дипломатической реакцией" на такие действия.
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