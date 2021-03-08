На Донбассе украинские военные захватили беспилотник пророссийских боевиков. При осмотре на нем нашли бирку с логотипом ФСБ России.

Еще одно доказательство причастности России к войне, – Махов

БПЛА упал недалеко от позиций Вооруженных сил Украины. Военные забрали его для осмотра.

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Выяснилось, что аппарат сломался во время полета в результате выхода из строя батареи питания.

Самое интересное оказалось при осмотре беспилотника. На поврежденной батареи армейцы нашли голографическую бирку с надписью ФСБ РФ с серийным номером,

– заявил журналист.

Он объяснил, что в России все государственные закупки должны быть маркированными для предотвращения коррупции.

"Следовательно, означает, что этот беспилотник был куплен ФСБ и отправлен на Донбасс", – подытожил Махов.

Что известно о БПЛА

По словам Махова, военный беспилотник Zala 421-08-M может углубляться на несколько десятков километров в сторону позиций противника.