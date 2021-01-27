Украинские азербайджанцы: кто они и как лелеют свою культуру
Азербайджанская община в Украине насчитывает более 45 тысяч человек, которые живут в разных регионах Украины. Дипломатические отношения Азербайджана зародились еще в начале ХХ века. Первым послом Азербайджана в УНР стал Юсиф Чеменземинли, получивший высшее образование в Киеве.
Источник: Ukraїner
Волны массовой миграции азербайджанцев на украинские земли пришлись на период СССР и его распада: служба в советской армии, студенческие обмены, Первая карабахская война и первые беженцы, кризисные 1990-е.
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Те, кто в 90-х годах приехал из Азербайджана в поисках работы, уже имеют детей, которые родились в Украине, или провели здесь большую часть своего детства. И уже называют себя украинскими азербайджанцами. Не забывая, однако, о своих корнях.
Ильхама Аллахвердиева
Аллахвердиева – соучредитель Союза азербайджанской молодежи в Украине. Она идентифицирует себя как азербайджанка и так же, как гражданка Украины.
Мне кажется, что могу относить себя к активным гражданам Украины. Потому что очень переживаю за судьбу своего государства, страны,
– пояснила она.
Ильхаму и сестер воспитывали сугубо в азербайджанских традициях. Родители таким образом пытались сохранить свою культуру вдали от Родины.
Общественный деятель Ильхама Аллахвердиева / Фото Ukraїner, Юрий Стефаняк, Павел Пашко
Со временем девушка научилась сочетать обе культуры в повседневной жизни. Вместе с университетскими друзьями она основала первую молодежную азербайджанскую организацию в Украине, и в дальнейшем занимается общественной деятельностью.
Азад Сафаров
Сафаров – профессиональный журналист, фотограф и видеограф. Он родился и до 1994 года жил в Азербайджане. Его родители в 1990-х годах приехали в Украину в поисках работы и поселились в Донецке.
Журналист Азад Сафаров / Фото Ukraїner, Юрий Стефаняк, Павел Пашко
С началом войны на Востоке он большинство времени посвящает деятельности в благотворительном фонде "Голоса детей", помогающем детям, которые в той или иной степени пострадали в результате боевых действий и живут рядом с войной.
В 1990-х годах никто вообще в Азербайджане не говорил "Украина". Все говорили: "Ты уехал в Россию". То есть не понимали даже, что такое Украина. То, что Украина – не Россия, поняли только после Революции Достоинства,
– заметил Азад.
"Мне бы хотелось, когда Донецк вернется, а я уверен, что он вернется, поехать посмотреть на те места, где я жил", – подытожил журналист.
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