Азербайджанская община в Украине насчитывает более 45 тысяч человек, которые живут в разных регионах Украины. Дипломатические отношения Азербайджана зародились еще в начале ХХ века. Первым послом Азербайджана в УНР стал Юсиф Чеменземинли, получивший высшее образование в Киеве.

Источник: Ukraїner

Волны массовой миграции азербайджанцев на украинские земли пришлись на период СССР и его распада: служба в советской армии, студенческие обмены, Первая карабахская война и первые беженцы, кризисные 1990-е.

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Те, кто в 90-х годах приехал из Азербайджана в поисках работы, уже имеют детей, которые родились в Украине, или провели здесь большую часть своего детства. И уже называют себя украинскими азербайджанцами. Не забывая, однако, о своих корнях.

Ильхама Аллахвердиева

Аллахвердиева – соучредитель Союза азербайджанской молодежи в Украине. Она идентифицирует себя как азербайджанка и так же, как гражданка Украины.

Мне кажется, что могу относить себя к активным гражданам Украины. Потому что очень переживаю за судьбу своего государства, страны,

– пояснила она.

Ильхаму и сестер воспитывали сугубо в азербайджанских традициях. Родители таким образом пытались сохранить свою культуру вдали от Родины.

Общественный деятель Ильхама Аллахвердиева / Фото Ukraїner, Юрий Стефаняк, Павел Пашко

Со временем девушка научилась сочетать обе культуры в повседневной жизни. Вместе с университетскими друзьями она основала первую молодежную азербайджанскую организацию в Украине, и в дальнейшем занимается общественной деятельностью.

Азад Сафаров

Сафаров – профессиональный журналист, фотограф и видеограф. Он родился и до 1994 года жил в Азербайджане. Его родители в 1990-х годах приехали в Украину в поисках работы и поселились в Донецке.

Журналист Азад Сафаров / Фото Ukraїner, Юрий Стефаняк, Павел Пашко

С началом войны на Востоке он большинство времени посвящает деятельности в благотворительном фонде "Голоса детей", помогающем детям, которые в той или иной степени пострадали в результате боевых действий и живут рядом с войной.

В 1990-х годах никто вообще в Азербайджане не говорил "Украина". Все говорили: "Ты уехал в Россию". То есть не понимали даже, что такое Украина. То, что Украина – не Россия, поняли только после Революции Достоинства,

– заметил Азад.

"Мне бы хотелось, когда Донецк вернется, а я уверен, что он вернется, поехать посмотреть на те места, где я жил", – подытожил журналист.

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Справка. Ukraїner – волонтерский медиапроект, который в исследовательских экспедициях открывает настоящую, неожиданную, интересную и аутентичную Украину и презентует ее миру. Все истории национальных, этнических сообществ в Украине – в этом плейлисте.