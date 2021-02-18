В тиктоке вспыхнул очередной языковой скандал. В своем видео блогер с ником maybe_lizaaaaa в грубой форме заявила, что не любит украинский язык. За свое заявление девушка уже оказалась в базе сайта "Миротворец".

На своей странице в фейсбуке генерал-полковник Вооруженных Сил Украины Игорь Колесник заявил что блогершу зовут Леоненко Лиза. Ей 15 лет.

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Да вср*лся мне ваш язык (украинский – 24 канал). Если человек не любит этот язык, то зачем на нем разговаривать. Чтобы вы понимали насколько я негативно отношусь к украинскому языку, я не буду дружить с тем человеком, который говорит на украинском,

– заявила Леоненко.

Кроме того, тиктокерша подчеркнула, что ее очень раздражает украинский, особенно его звучание.

"Поэтому, маленькие патриотики из своей зал*пы и своих сел, от*битесь от меня, пожалуйста. Потому что в Киеве почти нет людей, которые разговаривали бы на украинском. Все говорят по-русски и никого это не *бет", – подчеркнула тиктокерша.

По данным сайта "Миротворец", Леоненко сознательно приняла участие в информационной спецоперации России (страны-агрессора) против Украины.

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