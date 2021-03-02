Украинская власть тратит на правосудие много налогов. Интересно, что правосудие в европейских странах стоит налогоплательщиками дешевле, чем украинцам их скандальные суды.

Такое мнение в своем блоге высказал глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин. Он заверил, что уклониться от налога для украинцев – нереально.

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Каждый украинец, который официально работает, платит государству:

налог на доходы физических лиц;

единый социальный взнос;

военный налог.

По словам Шабунина, человек может утверждать, что налоги не платит – но он и не знает, что это за него делает работодатель.

"Отдельно от этих налогов уже потом мы платим еще и НДС (20% сверху стоимости покупок), а еще акцизы и сборы, заложенные в цену товаров", – сказал он.

Вот в итоге и набегает более 4 тысяч долларов с одной украинской семьи. Если бы этих налогов не было, то у вас были бы в карманах дополнительные 4 тысячи долларов в год,

– отметил Шабунин.

В то же время власть прикрывается тем, что якобы украинцы уклоняются от налогов – поэтому и нет "сервиса от государства". На самом деле, по словам Шабунина, ни один украинец не может уклоняться.

"От НДС и акцизов (в частности, они заложены в коммуналку) никуда вы не уйдете", – подытожил он.

Справка. Каждый человек может посчитать, сколько налогов конкретно он отдает государству. Это можно сделать на сайте cost.ua, выбрав калькулятор "Счет от государства".

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