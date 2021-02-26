Тимофей Милованов сравнил украинскую политику с бочкой, наполненной фекалиями. Украинцы якобы не хотят туда лезть, ведь в бочке плохо пахнет, но сильно просят эту ситуацию изменить.

В программе "Перекрестный допрос" советник руководителя Офиса Президента и экс-министр экономики заверил, что ему тоже не хотелось идти в политику. Однако без этого – не получилось.

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"Украинская политика – это бочка с говном. К ней можно иметь 2 подхода", – сказал Милованов.

По его словам, у украинцев есть 2 пути:

"Стоять сбоку и говорить: "Фу, воняет, я туда не пойду. Я – красивый, а вы сделайте так, чтобы оно изменилось".

"Залезть в бочку и каждый день пытаться изменить. И ты будешь сам тем вонять, как все остальные".

Экс-министр рассказал, что после Революции Достоинства несколько лет пытался стоять сбоку и что-то менять. Однако это не сработало.

"Я построил Киевскую школу экономики. Я говорил:"Мы изменим". Запустили VoxCheck. Это на что-то повлияло? Уже проверили сотни политиков – все врут. Они не перестали меньше врать. Такими примерами мы убедились, что надо идти внутрь и менять все, что можно", – рассказал Милованов.