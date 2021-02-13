Община украинцев в Испании обратилась к правительству страны относительно антиукраинской деятельности Анатолия Шария. В обращении организация просит также обратить внимание на подозрительно высокую покупательную способность блогера, который приобрел дорогую виллу в Испании.

Организация обнародовала текст обращения к министру внутренних дел Фернандо Гранде-Марласке испанском и украинском языках в пятницу, 12 февраля.

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Детали обращения украинцев

Организация поддержала решение Владимира Зеленского инициировать санкции против каналов ZIK, NewsOne и "112 Украина".

Мы являемся свидетелями того, как эта пропаганда распространяется с начала войны на востоке Украины. Например, бывший журналист, пророссийский видеоблогер Шарий Анатолий, который сейчас проживает в Испании, размещает в своих блогах видеозаписи с российской пропагандой против всего украинского,

– говорится в письме.

Обратите внимание! 2 февраля СНБО ввела санкции против официального владельца телеканалов ZIK, NewsOne и 112 Тараса Козака. Известно, что медиа функционируют под руководством кума Владимира Путина Виктора Медведчука. Больше об ограничениях – читайте здесь.

Также украинская община заинтересовалась происхождением финансирования Шария, которое "позволяет ему иметь такую ​​высокую покупательную способность". Она попросила главу МВД Испании "обратить внимание на род деятельности, которую осуществляют соответствующие люди, в частности господин Шарий", и противодействовать распространению дезинформации.

Заметим, что 10 февраля Анатолий и Ольга Шарии дали интервью испанским журналистам, в котором заявили, что якобы постоянно получают угрозы от украинских неонацистов, которым будто бы потакает украинская власть. Шарий также сообщил, что в прошлом году против него в Украине открыли шесть уголовных производств.

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Что известно об Анатолии Шарие

Анатолий Шарий – это пророссийский блогер , известный своими "зашкварными" роликами в ютубе.

, известный своими "зашкварными" роликами в ютубе. Ранее он опубликовал карту Украины без временно оккупированного Крыма. Из-за этого на него завели уголовное дело за посягательство на территориальную целостность Украины.

Из-за этого на него завели уголовное дело за посягательство на территориальную целостность Украины. Также Шарий заявлял, что именно Революция Достоинства стала катализатором российской агрессии. Также одиозный блогер распространяет кремлевские фейки о "гражданской войне на востоке Украины".

о "гражданской войне на востоке Украины". Верховный суд разрешил называть Шария "кремлевским проектом российских хозяев". А все потому, что суд постановил, что эти слова являются оценочным суждением, поэтому не могут подлежать опровержению.

Больше о скандалах, в которые попадал блогер Анатолий Шарий, – читайте в материале 24 канала.