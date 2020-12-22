Каждая современная экономика может строиться только на основе надежной и диверсифицированной энергетики. В Офисе Президента убеждены, что украинская энергетика должна получить правила игры, основанные на уважении к каждому из видов генерации и людей, которые обеспечивают работу отрасли.

Рост уровня потребления и потребность в обеспечении комфортной жизни требует устойчивого развития энергетического сектора. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Важно Витренко стал исполняющим обязанности министра энергетики: решение правительства

Там отмечают, что украинская энергетика гордится высококлассными специалистами. Однако в течение лет в стране накапливались проблемы, которые со временем провоцировали кризисы.

В ОП отмечают, что такое отношение к энергетике осталось в прошлом "вместе с обанкротившимися политиками, ответственными за него".

Энергетика Украины должна получить правила игры, основанные на уважении к каждому из видов генерации, а следовательно, и ко всем людям, которые обеспечивают работу отрасли,

– заявляют в офисе Президента.

Что нужно для изменений в энергетике

эффективные шаги по обеспечению стабильной финансовой дисциплины в энергетике;

настоящее внимание к потребностям предприятий этой сферы без исключений и привилегий.

У Зеленского уточняют, что управление энергетикой должно дать работникам государственных предприятий и бизнеса четкую перспективу на годы вперед.

Обратите внимание! В Украине завершается строительство первого пускового комплекса централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения. Работа этого объекта обеспечит атомной генерации независимость от любых геополитических капризов. Государство сможет экономить сотни миллионов долларов каждый год.