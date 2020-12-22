Украинская энергетика должна получить правила игры, основанные на уважении, – ОП
Каждая современная экономика может строиться только на основе надежной и диверсифицированной энергетики. В Офисе Президента убеждены, что украинская энергетика должна получить правила игры, основанные на уважении к каждому из видов генерации и людей, которые обеспечивают работу отрасли.
Рост уровня потребления и потребность в обеспечении комфортной жизни требует устойчивого развития энергетического сектора. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
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Там отмечают, что украинская энергетика гордится высококлассными специалистами. Однако в течение лет в стране накапливались проблемы, которые со временем провоцировали кризисы.
В ОП отмечают, что такое отношение к энергетике осталось в прошлом "вместе с обанкротившимися политиками, ответственными за него".
Энергетика Украины должна получить правила игры, основанные на уважении к каждому из видов генерации, а следовательно, и ко всем людям, которые обеспечивают работу отрасли,
– заявляют в офисе Президента.
Что нужно для изменений в энергетике
- эффективные шаги по обеспечению стабильной финансовой дисциплины в энергетике;
- настоящее внимание к потребностям предприятий этой сферы без исключений и привилегий.
У Зеленского уточняют, что управление энергетикой должно дать работникам государственных предприятий и бизнеса четкую перспективу на годы вперед.
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