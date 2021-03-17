Виртуальное заседание политического подгруппы ТКГ сорвалось из-за участия в переговорах так называемой представительницы "ДНР" Майи Пироговой. Она осуждена в Украине за терроризм. После протеста Украины Россия пообещала, что Пирогову из переговоров таки "уберут".

Об участии террористки в заседании сообщил представитель Донецка в украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Сергей Гармаш. Он отметил, украинская сторона сразу предупредила, что не будет участвовать в переговорах в присутствии Пироговой.

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Украинская делегация покинула "виртуальное заседание"

Если бы Москва и ее марионетки хотели диалога, они бы услышали нас. Но начался отчет политической подгруппы, а гражданка Пирогова сидела вместе с Никаноровjq, приглашенной из ОРДО,

– написал Гармаш.

Украинцы покинули "виртуальное заседание". ТКГ заслушала другие подгруппы, где террористки не было.

Россия готова снять с переговоров Пирогову, – Арестович

Источник: Интерфакс-Украина

Впоследствии спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщил, что Россия готова устранить Пирогову из переговорного процесса.

Они (российская делегация – 24 канал) были растеряны, но заявили, если консультации в обеих группах ТКГ требуют отсутствия определенных лиц, таких "общественных экспертов@, то они готовы это сделать и разговаривать только с украинской стороной,

– отметил Арестович.

Спикер добавил, что на переговорах возможно всякое, однако разговаривать с людьми, осужденными за терроризм, – недопустимо.

Важно Россияне откровенно лгут, – Арестович об отношении Кремля к плану по Донбассe