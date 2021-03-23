Сергей Гармаш заявил, что украинская делегация для участия в подгруппе ТКГ откажется от очередных переговоров. Это случится в том случае, если Россия снова попытается приобщить к ним представительницу боевиков Майю Пирогову.

Что заявил Гармаш

Представитель отдельных районов Донецкой области в ТКГ подчеркнул, что у Украины не будет диалога с Россией, если та снова будет приобщать к заседанию так называемую "экспертку".

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Россия знала о нашем отношении к Пироговой, однако ввела ее в состав. Мы встали и покинули заседание. Я уверен, что такая же позиция будет в следующий раз, если Пирогова снова появится,

– сказал политик.

Он добавил: "Это как лакмусовая бумажка относительно стремления России вести диалог. Если она будет вводить таких переговорщиков, которые находятся в розыске в Украине, осужденные за террористическую деятельность, то, конечно, диалога не будет".

Почему Россия приобщила Пирогову

По словам Гармаша, попытки России привлечь к переговорам "экспертов" с оккупированных территорий являются ответом на появление официальных представителей ОРДЛО, введенных украинской стороной.

"Россияне пытаются вести диалог с нами, пытаются действительно изобразить какой-то инклюзивный диалог. Хотя мы на самом деле не общественные эксперты, мы официально представители ОРДЛО, у нас статус не экспертов даже, а в соответствии с нотой МИД, советников делегации", – пояснил Пушкарь.

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Он пояснил, что своими действиями Россия пытается опустить статус украинских представителей ОРДЛО до уровня экспертов.

Пирогова на заседании ТКГ: что известно

Как только представительница боевиков появилась на заседании, украинская делегация сразу покинула его. В то же время спикер делегации Алексей Арестович заявил, что Россия готова устранить ее из переговорного процесса.