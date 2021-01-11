Украинская делегация в ПАСЕ получила нового руководителя: Мезенцева заменила Ясько
Главой постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы стала народный депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева. Ранее украинскую делегацию возглавляла другая "слуга" Елизавета Ясько.
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Соответствующее решение украинская делегация приняла 11 января. Официальная причина – перезагрузка с целью большей эффективности делегации. Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
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Перед Европой встали новые вызовы, мир оказался в новой реальности. Поэтому наша делегация тоже меняет и свои подходы и свою стратегию, чтобы идти в ногу со временем и отвечать тем вызовам, которые предстанут перед нашей страной и миром в 2021 году,
– подчеркнула парламентарий.
По ее словам, речь идет прежде всего об определенном изменении парадигмы делегации и изменении стратегического подхода.
"Поэтому мы коллективно решили, что реализовать эту новую стратегию мы делегацией поручим Марии Мезенцевой. Человеку, которого уже хорошо знают и в ПАСЕ, и в других делегациях и дипломатических кругах, с которыми она активно взаимодействовала еще до Парламента, занимаясь международной деятельностью", – подчеркнула Кравчук.
Одна из руководителей "Слуги народа" добавила:
- Елизавета Ясько и в дальнейшем остается членом украинской делегации в ПАСЕ и членом комитета по политическим вопросам и демократии ПАСЕ;
- кандидатом на пост вице-президента ПАСЕ избрали Александра Мережко;
- что касается Мезенцевой, то она уже председательствует на заседании делегации.
Что об изменениях в украинские делегации в ПАСЕ говорит Ясько
Парламентарий считает, что ее сняли с должности некоторые коллеги из «Слуги народа» вместе с представителями ОПЗЖ. Что касается первых, то у нее с ними возникли серьезные разногласия. А причина в том – те прониклись ценностями и действуют методами, являющиеся несовместимым с ее идеалами и убеждениями. Об этом Ясько написала в фейсбуке.
Коррупция и девальвация совести стали нормой жизни некоторых моих коллег по фракции. К этому добавилось откровенное преклонение перед российским повесткой дня страны-агрессора. Ранее мне настойчиво советовали пересмотреть свое мнение относительно принципиальных для Украины вопросов и иначе голосовать в парламенте и в ПАСЕ. Я всегда отказывалась, и вот вам ответ,
– подчеркнула она.
Полный состав украинской делегации в ПАСЕ
- Марина Бардина, "Слуга народа";
- Александр Мережко, "Слуга народа";
- Мария Мезенцева, "Слуга народа";
- Леся Забуранна, "Слуга народа";
- Сергей Кальченко, "Слуга народа";
- Елизавета Ясько, "Слуга народа";
- Юлия Овчинникова, "Слуга народа";
- Юлия Левочкина, "Оппозиционная платформа – За жизнь";
- Сергей Соболев, "Родина";
- Алексей Гончаренко, "Европейская Солидарность";
- Леся Василенко, "Голос";
- Дмитрий Лубинец, депутатская группа "За майбутнє".
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Кто такая Мария Мезенцева: краткая биография
- Родилась она в 1989 году в Харькове.
- В 2019 году ее избрали народной депутаткой XI созыва в 168 округе в Харькове. Шла она на выборы как беспартийная, однако выдвигала ее "Слуга народа".
- В парламенте она также представляет пропрезидентскую политсилу. В то же время является заместителем председателя Комитета Рады по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом.
- До этого была депутатом Харьковского горсовета VII созыва от "Самопомочі". Там входила в состав постоянной комиссии по вопросам международного сотрудничества, инвестиций, спортивных и имиджевых проектов.
- В 2008 – 2010 годах Мезенцева работала менеджером по соответствии в Альянсе европейских консерваторов и реформистов (Брюссель, Бельгия). И была лоббисткой по украинским вопросам в Европейском парламенте.
- 12 декабря 2019 года вошла в состав Межфракционного объединения "Гуманная страна", созданного по инициативе UAnimals для популяризации гуманистических ценностей и защиты животных от жестокости.
- Что касается образования, то в 211 году Мезенцева закончила магистратуру с отличием Харьковского национального университета имени Каразина (специальность "Международные экономические отношения, референт-переводчик с английского языка"). А через год получила степень магистра по международным отношениям и международному праву британского Кентского университета (факультет политики и международных отношений).
- Является многократной чемпионкой Украины по современным танцам и обладательницей награды "Одаренные дети Харьковщины".
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