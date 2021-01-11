Главой постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы стала народный депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева. Ранее украинскую делегацию возглавляла другая "слуга" Елизавета Ясько.

Назначение Мезенцевой на должность главы делегации Украины в ПАСЕ: что известно

Соответствующее решение украинская делегация приняла 11 января. Официальная причина – перезагрузка с целью большей эффективности делегации. Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

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Перед Европой встали новые вызовы, мир оказался в новой реальности. Поэтому наша делегация тоже меняет и свои подходы и свою стратегию, чтобы идти в ногу со временем и отвечать тем вызовам, которые предстанут перед нашей страной и миром в 2021 году,

– подчеркнула парламентарий.

По ее словам, речь идет прежде всего об определенном изменении парадигмы делегации и изменении стратегического подхода.

"Поэтому мы коллективно решили, что реализовать эту новую стратегию мы делегацией поручим Марии Мезенцевой. Человеку, которого уже хорошо знают и в ПАСЕ, и в других делегациях и дипломатических кругах, с которыми она активно взаимодействовала еще до Парламента, занимаясь международной деятельностью", – подчеркнула Кравчук.

Одна из руководителей "Слуги народа" добавила:

Елизавета Ясько и в дальнейшем остается членом украинской делегации в ПАСЕ и членом комитета по политическим вопросам и демократии ПАСЕ;

кандидатом на пост вице-президента ПАСЕ избрали Александра Мережко;

что касается Мезенцевой, то она уже председательствует на заседании делегации.

Кстати! Зимняя сессия ПАСЕ состоится с 25 по 28 января. Ассамблея, среди прочего, должна будет определить свою позицию по изменению правил в связи с резолюцией 2319 (2020). В документе утверждена процедура реагирования на серьезное нарушение страной-участницей ее обязательств перед организацией.

Что об изменениях в украинские делегации в ПАСЕ говорит Ясько

Парламентарий считает, что ее сняли с должности некоторые коллеги из «Слуги народа» вместе с представителями ОПЗЖ. Что касается первых, то у нее с ними возникли серьезные разногласия. А причина в том – те прониклись ценностями и действуют методами, являющиеся несовместимым с ее идеалами и убеждениями. Об этом Ясько написала в фейсбуке.

Коррупция и девальвация совести стали нормой жизни некоторых моих коллег по фракции. К этому добавилось откровенное преклонение перед российским повесткой дня страны-агрессора. Ранее мне настойчиво советовали пересмотреть свое мнение относительно принципиальных для Украины вопросов и иначе голосовать в парламенте и в ПАСЕ. Я всегда отказывалась, и вот вам ответ,

– подчеркнула она.

Заметим! Ясько возглавила украинскую делегацию в ПАСЕ в сентябре 2019 года. Тогда именно Мезенцева боролась с ней за должность председателя. Но после обсуждения члены делегации ведали преимущество Ясько. Кроме того, первым заместителем главы делегации тогда стал представитель "Батькивщины" Сергей Соболев, еще одним заместителем избрали представителя "Голоса" Рустема Умерова.

Полный состав украинской делегации в ПАСЕ

Марина Бардина, "Слуга народа"; Александр Мережко, "Слуга народа"; Мария Мезенцева, "Слуга народа"; Леся Забуранна, "Слуга народа"; Сергей Кальченко, "Слуга народа"; Елизавета Ясько, "Слуга народа"; Юлия Овчинникова, "Слуга народа"; Юлия Левочкина, "Оппозиционная платформа – За жизнь"; Сергей Соболев, "Родина"; Алексей Гончаренко, "Европейская Солидарность"; Леся Василенко, "Голос"; Дмитрий Лубинец, депутатская группа "За майбутнє".

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