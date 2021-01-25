Украинская делегация обжаловала полномочия России в ПАСЕ
Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы обжаловала полномочия делегации России. Это сделали 25 января во время открытия зимней сессии в Страсбурге, когда происходит формальное утверждение полномочий национальных делегаций.
Источник: телеграм-нардепа Алексея Гончаренко
Инициировали процедуру украинские депутаты и парламентарии из Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии.
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Украинская делегация в ПАСЕ только что обжаловала полномочия делегации России в Ассамблее,
– написал нардеп.
Эту информацию подтвердили в ПАСЕ, уточнив на странице в твиттере, что инициативу Украины поддержали 38 членов Ассамблеи из 5 различных делегаций.
Верительные грамоты российской делегации были обжалованы в существенных основаниях – нарушение базисов Совета Европы... Ассамблея обсудит эту проблему позже на этой неделе,
– говорится в заметке.
Что будет происходить дальше
- Вопросы по российской делегации передадут на рассмотрение мониторингового или регламентного комитета ПАСЕ.
- В своей резолюции комитет может рекомендовать Ассамблее подтвердить полномочия России, не подтвердить их или подтвердить с ограничениями.
Россию уже лишали права голоса
- В апреле 2014 года после аннексии Крыма российскую делегацию уже лишали права голоса.
- Со своей стороны россияне отказались участвовать в сессиях ПАСЕ, а Москва прекратила платить свою долю взноса в бюджет Совета Европы.
- В январе 2020 года российской делегации вернули полномочия в полном объеме.
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