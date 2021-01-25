Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы обжаловала полномочия делегации России. Это сделали 25 января во время открытия зимней сессии в Страсбурге, когда происходит формальное утверждение полномочий национальных делегаций.

Источник: телеграм-нардепа Алексея Гончаренко

Инициировали процедуру украинские депутаты и парламентарии из Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии.

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Украинская делегация в ПАСЕ только что обжаловала полномочия делегации России в Ассамблее,

– написал нардеп.

Эту информацию подтвердили в ПАСЕ, уточнив на странице в твиттере, что инициативу Украины поддержали 38 членов Ассамблеи из 5 различных делегаций.

Верительные грамоты российской делегации были обжалованы в существенных основаниях – нарушение базисов Совета Европы... Ассамблея обсудит эту проблему позже на этой неделе,

– говорится в заметке.

Что будет происходить дальше

Вопросы по российской делегации передадут на рассмотрение мониторингового или регламентного комитета ПАСЕ.

В своей резолюции комитет может рекомендовать Ассамблее подтвердить полномочия России, не подтвердить их или подтвердить с ограничениями.

Россию уже лишали права голоса

В апреле 2014 года после аннексии Крыма российскую делегацию уже лишали права голоса.

Со своей стороны россияне отказались участвовать в сессиях ПАСЕ, а Москва прекратила платить свою долю взноса в бюджет Совета Европы.

В январе 2020 года российской делегации вернули полномочия в полном объеме.

Обратите внимание! Нынешняя зимняя сессия ПАСЕ проходит 25 – 29 января в "гибридном" формате. Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы прибыла в Страсбург полным составом. Какие дискуссии состоятся во время сессии ПАСЕ – читайте по ссылке.