Начиная с января 2021 года в Украине должна коренным образом измениться сфера оборонных закупок, что стало бы важным этапом реформы оборонно-промышленного комплекса. Но в Кабмине не разработали необходимые подзаконные акты, поэтому реформа зависла в воздухе.

Верховная Рада Украины приняла знаковый закон "Об оборонных закупках" еще 17 июля 2020 года . Этот закон должен был обеспечить открытость закупок и вообще повысить прозрачность всего процесса. Но с 1 января 2021 года вступили в силу только отдельные положения закона, потому что в профильных министерствах не подготовили подзаконные акты, которые должны детализировать основной документ. Эксперты говорят, что все это значительно усложнит процедуру покупки и ремонта оружия и техники для армии и силовиков, что крайне опасно, учитывая ситуацию на востоке страны.

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Что должна изменить реформа оборонных закупок

Закупка оборонной продукции – одна из важных, но крайне непубличных сфер. Ведь основная информация о том, что покупается для армии – засекречена, поэтому появляется достаточно широкое поле для коррупции. Речь идет о закупке техники, формы, вооружения, автомобилей и тому подобное.

В целом, закон о оборонных закупках предусматривал заказ всего необходимого для армии на открытых электронных аукционах. Таким образом производители вооружений могли бы конкурировать между собой во всех случаях, где это возможно.

Реформа оборонных закупок под угрозой срыва / Фото Минобороны Украины

Этот закон также должен был рассекретить часть информации про оборонные закупки, засекреченными остались бы только тактически важные данные об оружии, технике и т.д. Так, в открытом доступе оказалось бы около 70% всей информации об оборонных закупок.

Светлана Мусияка, эксперт по выработке политик натворил, отметила, что оборонные закупки должны проходить на основании обоснованных планов и прогнозов, они должны удовлетворять реальные потребности армии, а приобретенные товары должны соответствовать самым высоким стандартам качества и иметь взвешенную цену.

Повышение прозрачности и честная конкуренция помогут украинским предприятиям ОПК получить широкое представительство на международных рынках. Реформа оборонных закупок также является важной частью международных обязательств Украины и существенно приблизит нас к стандартам НАТО,

– объяснила Мусияка.

Но реформа пока никуда не двигается. Артур Переверзев, бывший советник Министра обороны Украины, соавтор закона "Об оборонных закупках", отметил, что сейчас закупки происходят по старой процедуре и это связано с переходным периодом, установленным в законе. Впрочем, если к 31 марта 2021 года не будет принят ГОЗ (государственный оборонный заказ), то это уже не будет связано с законом, а с эффективностью управления в секторе обороны и безопасности.

Кроме этого, не могут полноценно начаться процедуры, которые не связаны с процессом формирования ГОЗ, но уже зависят от полноты действия Закона – открытые процедуры, как в ЗУ "Об оборонных закупках", так и по закону "О публичных закупках", потому что правовая неопределенность и отсутствие справедливой системы наказания и судопроизводства, удерживает чиновников от начала даже открытых закупок,

– говорит Переверзев.

Он добавляет, что сейчас депутаты не могут повлиять на ситуацию другими законами или актами, которые лежат в плоскости ответственности ВР. Они могут либо существенно усилить функцию парламентского надзора и сформировать рабочую группу и проводить меры парламентского контроля системно, или провести полноценные парламентские слушания, чтобы показать обществу, что же происходит, почему проваливается так важна реформа и кто в этом виноват.

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Почему реформа не действует

Как мы уже писали, для того, чтобы реформа полноценно началась, нужно разработать и принять ряд подзаконных актов. Но пока ни в министерствах, ни в Верховной Раде этим заниматься не спешат.

Необходимые подзаконные акты все еще не разработали / Фото Минобороны Украины

Светлана Мусияка, говорит, что трудно назвать одну конкретную причину, по которой не были выполнены положения закона, поручения Кабинета Министров и Президента Украины по разработке необходимых документов. Казалось бы, закон принят еще в июле и 5 месяцев на подготовку нормативных актов должно быть достаточно.

Созданное в то же время Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности изменило распределение полномочий в сфере оборонной промышленности, но не показало должной эффективности. Минстратегпром совместно с Министерством обороны и в сотрудничестве с другими стейкхолдерами должны разработать качественные проекты более 30 взаимосвязанных актов и обеспечить их сопровождение до принятия,

– говорит эксперт.

Она добавила, что полный пакет так и не был вовремя подготовлен, а немногочисленные предоставлены проекты получили серьезные замечания от заинтересованных министерств, Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и экспертной среды. Недостатки этих проектов являются существенными, например, возврат к старым механизмам работы или несоответствие положениям закона.

"Необходимо как можно быстрее вернуться к разработке адекватных положений – привлекая заинтересованные органы власти, экспертную среду, общественность и других стейкхолдеров. Именно к этому побуждает открытое заявление ведущих общественных организаций", – отметила Мусияка.

Действительно, недавно ряд общественных организаций написали открытое письмо к Кабмину, Офису президента и Комитету ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. В письме говорится о том, что провал реформы оборонных закупок грозит движению Украины в НАТО. Но это не единственная проблема.

Какие существуют риски

Провал реформы оборонных закупок может привести к тому, что украинская армия просто не будет получать надлежащего обеспечения. Кроме этого, силовики не смогут формировать оборонный заказ и на последующие годы, пока в законодательстве происходит беспорядок.

Глеб Каневский, председатель StateWatch, говорит, что еще один важный риск для Украины – репутационный. Ведь партнеры из стран НАТО поддержали реформу оборонных закупок в Украине. Президент и парламент обеспечили голосование за закон об оборонных закупках. Но сегодня, международные партнеры наблюдают, как правительство не способно на практике имплементировать закон, вопреки воле правящей партии.

Украинская армия может остаться без должного обеспечения / Фото Минобороны Украины

Второй риск – юридический. Старая процедура государственного оборонного заказа утратила силу. Новые процедуры оборонных закупок еще не разработаны и утверждены правительством. Поэтому Минобороны в патовой ситуации. Если сейчас не заплатят деньги за новую технику – получат обвинения в госизмене от правоохранительных органов. А заплатят – получат обвинения в превышении полномочий. В любом случае крайней будет армия, которая не вовремя получит военную технику и оружие,

– объяснил Каневский.

Поэтому кризис в системе оборонных закупок угрожает не только украинской армии, которая недополучит необходимое оборудование, но и репутации всей страны, которая не может двигаться по тому курсу в НАТО, который закреплен в Конституции.