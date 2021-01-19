Украинские правоохранители задержали женщину – гражданку Украины, которая перевозила из Иордании крупную партию запрещенных таблеток – почти 70 тысяч штук. Их используют чтобы делать наркотики – амфетамин.

Контрабандистку арестовали без права внесения залога. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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Женщине грозит длительный тюремный срок – от 10 до 12 лет.



Изъятые запрещенные таблетки / Фото Офиса прокурора



На таможне эксперт сразу установил, что это за "товар" / Фото Офиса прокурора

Ранее сайт 24 канала сообщал, что на Киевщине полиция штурмом взяла лабораторию, в которой производили наркотики – изъяли "товар" на сумму почти в 10 миллионов гривен.