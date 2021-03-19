Сегодня поэтессе, писательнице, одной из самых известных украинских художниц, чьи картины экспонировались во многих странах мира, Эмме Андиевской исполнилось 90. Она родилась в Донецке, жила в Вышгороде, а впоследствии – в Берлине, Мюнхене, Нью-Йорке.

Почти четыре десятилетия работала в немецкой редакции Радио Свобода в Мюнхене под псевдонимом Галина Гордиенко. Ее историю рассказал Ukraїner.

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Запрет общаться на украинском

"Я выбрала украинский, потому что это язык моей души. За это мама, которая меня просто обожала, на колени меня ставила, а сама плакала. А я стояла, как черт. Я 24 часа стояла, зараза была", – вспомнила Андиевская.

Автору более 40 русскоязычных поэтических и прозаических книг в детстве запрещали общаться на украинском. Сейчас ее картины – в музейных и частных коллекциях по всему миру.

Об эмиграции из Украины

Украинская художница и писательница уехала из родного Донбасса в Германию в годы Второй мировой после того, как ее отца, известного химика-изобретателя Ивана Андиевского, застрелили НКВДисты.



Родители Эммы Андиевской / Фото Ukraїner, Алексей Шерепенко

Эмма рассказала, что ее мама была очень отважной. В 1943 году, убегая из СССР, они пробрались в вагон с легко ранеными немцами, куда нельзя было попасть простым людям, тем более украинцам.

Мы влезли в немецкий вагон, в который унтерменшам (с немецкого "недочеловек" – 24 канал) нельзя было вообще. Могли расстрелять за это,

– подчеркнула Андиевская.

"Мама правильно сообразила: этот вагон вез раненых в Берлин, и так мы доехали с теми ранеными", – объяснила украинская писательница.

О творчестве Эммы Андиевской

Семья Андиевских жила в Берлине под фальшивой немецкой фамилией. Эмма ходила в школу с вымышленной биографией, не зная сперва ни слова по-немецки. Но язык она быстро выучила.

Справка. Живя вне Родины, Андиевская всегда оставалась в украинском контексте: Украинский свободный университет в Германии, Нью-Йоркская поэтическая группа в США и другие.

Украине, которую когда-то вынуждена была покинуть, она посвящает все свое творчество. "Я же как Летучий голландец – по всем мирам лечу. Пока жива – хочется еще сделать для Украины", – отметила женщина.

И добавила, что каждый видит своими глазами. В ее глазах – Украина непревзойденная ни перед кем. "Этакий придурок я. Это как рай. Это мой избранный, мой избранный люд", – заметила Андиевская.

Больше о жизни и творчестве Эммы Андиевской: смотрите в видео Ukraїner