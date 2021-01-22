Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что Украине пока никто не давал разрешения на проведение следственных действий на территории Беларуси. Поэтому, сейчас украинские правоохранители знают о "белорусском следе" в деле об убийстве Павла Шеремета только по информации СМИ.

Поэтому следователи Украины не могут проводить поиск заказчиков убийства Шеремета на территории Беларуси. Об этом Игорь Клименко рассказал в интервью "Украинским новостям".

Важно Шеремет знал об угрозе убийства от меня, – белорусский экс-силовик Алкаев

Глава Нацполиции также заявил, что правоохранители смогут определиться с другими фигурантами дела только после того, как Украине передадут оригиналы записей разговоров.

Сейчас мы имеем в своем распоряжении только ту информацию, которая была обнародована в СМИ, в частности, с гражданином Литвы, который заявил о готовности свидетельствовать о событиях 2012 года, и Национальная полиция готова его допросить,

– уточнил Клименко.

Что известно о записях разговоров

Бывший белорусский спецназовец Игорь Макар распространил записи разговоров, на которых неизвестные обсуждают способ убийства журналиста Шеремета.

записи разговоров, на которых неизвестные обсуждают Украинская сторона уже допросила Макара по этому делу. По словам Макара, в украинской столице он рассказал силовикам гораздо больше, чем известно СМИ.

Результаты экспертизы показали, что голос на пленках может принадлежать Вадиму Зайцеву. Он был главой Комитета госбезопасности Беларуси в 2008 – 2012 годах.

в 2008 – 2012 годах. Стоит отметить, что в Беларуси пленки вызвали огромный резонанс. В МИД страны заявили, что имеют аудио, которые якобы демонстрируют мошеннические намерения Макара.

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