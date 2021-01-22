Украине не дали разрешение на следственные действия в Беларуси, – Клименко об убийстве Шеремета
Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что Украине пока никто не давал разрешения на проведение следственных действий на территории Беларуси. Поэтому, сейчас украинские правоохранители знают о "белорусском следе" в деле об убийстве Павла Шеремета только по информации СМИ.
Поэтому следователи Украины не могут проводить поиск заказчиков убийства Шеремета на территории Беларуси. Об этом Игорь Клименко рассказал в интервью "Украинским новостям".
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Глава Нацполиции также заявил, что правоохранители смогут определиться с другими фигурантами дела только после того, как Украине передадут оригиналы записей разговоров.
Сейчас мы имеем в своем распоряжении только ту информацию, которая была обнародована в СМИ, в частности, с гражданином Литвы, который заявил о готовности свидетельствовать о событиях 2012 года, и Национальная полиция готова его допросить,
– уточнил Клименко.
Что известно о записях разговоров
- Бывший белорусский спецназовец Игорь Макар распространил записи разговоров, на которых неизвестные обсуждают способ убийства журналиста Шеремета.
- Украинская сторона уже допросила Макара по этому делу. По словам Макара, в украинской столице он рассказал силовикам гораздо больше, чем известно СМИ.
- Результаты экспертизы показали, что голос на пленках может принадлежать Вадиму Зайцеву. Он был главой Комитета госбезопасности Беларуси в 2008 – 2012 годах.
- Стоит отметить, что в Беларуси пленки вызвали огромный резонанс. В МИД страны заявили, что имеют аудио, которые якобы демонстрируют мошеннические намерения Макара.
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