На Харьковщине 18 декабря пограничники остановили мужчину, который пытался перевезти через границу наркотики. Вещество в сумке нарушителя обнаружил служебный пес правоохранителей. Сейчас его направили на экспертизу.

Детали инцидента

Нарушение произошло в пункте пропуска Гоптовка. 42-летний нарушитель ехал в Россию на автомобиле Reno в качестве пассажира. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

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При осмотре автомобиля отреагировала служебная собака, которая натренирована на поиск наркотических веществ. Четвероногий указал на чемодан украинца. Осмотрев его содержание правоохранители обнаружили 6 брикетов с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения, внешне похожем на наркотическое.

Кроме того, служебная собака отреагировала и на карман мужчины, оказалось, что в нем тоже был пакет. Впрочем, он был пустым. Пограничники предполагают, что злоумышленник ранее хранил в нем запрещенное вещество.

Сейчас обнаруженная "травка", общий вес которой составил почти 400 граммов, передана для экспертизы,

– отметили в Госпогранслужбе.

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