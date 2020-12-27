Двое мужчин пытались ввезти через границу из России запрещенные предметы. Украинским пограничникам удалось предотвратить правонарушение.

Это случилось в субботу, 26 декабря, в пункте пропуска "Сеньковка", где патрулировали пограничники Черниговского отряда, сообщает Госпогранслужба.

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► 47-летний украинец возвращался в Украину на автомобиле Mercedes с российскими номерами. В его авто правоохранители обнаружили 2 ножа. На одном была гравировка с изображением символики ФСБ России.

В Украину пытались ввезти нож с символикой ФСБ / Фото ГНСУ

► 55-летний россиянин пытался попасть в Украину на авто SsangYong российской регистрации. Во время углубленного осмотра его авто пограничники нашли в багажнике 2 сабли и Кинжал.

В Украину пытались провезти запрещенные предметы: смотрите видео ГНСУ

Отметим, что пограничники уже сообщили Нацполиции о вероятном правонарушении. Экспертиза должна установить, относятся ли обнаруженные предметы к холодному оружию.

Раньше:

пограничники поймали украинца, который нелегально возил людей в ОРДЛО. За свои "услуги" он брал до 5 тысяч гривен;

украинец пытался перевезти в Россию наркотики. Нарушение помогла выявить служебная собака правоохранителей;

71-летняя пенсионерка хотела пронести через украинскую границу наркотики – она направлялась с ними также в Россию.

Интересно! В 2020 году более 400 нарушителей помогли задержать служебные собаки. Они способствовали в обнаружении оружия, боеприпасов, наркотиков, сигарет.