Карпатское село Прокурава неподалеку Косова – центр гуцульского ложкарства, одного из древнейших ремесел и части обрядовой культуры гуцулов. Поколение местных мастеров издавна делали деревянные ложки и с того жили.

В рода ложечника Романа Гуцуляка мастеров не было. Впрочем, он овладел ремеслом самостоятельно, чтобы продолжить местную традицию.

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С тех пор Роман отказался от поездок на заработки за границу. Сегодня он работает в домашней мастерской, а за границу ездят уже его ложки.



​Гуцуляк – один из немногих ложечником / Фото Ukraїner, Никита Завилинский

Как начал работать с ложками

Еще в 1980-х годах Роман покупал готовые ложки и расписывал их гуцульским орнаментом, делая сувениры. Впоследствии начал изготавливать деревянные гребни, а позже – уже собственные ложки.

В своей небольшой мастерской человек часами делает заготовки для будущих изделий и работает с токарным станком. Всюду кучками лежат готовые деревянные ложки с особой, изогнутой формой ручек.

Интересно! Эти изгибы – фирменный знак ложек Гуцуляка. Никаких маркировок или подписей в своих изделиях он не ставит. Уверен, что качественное изделие говорит сам за себя.

Секрет успешного ремесла

Мужчина чаще всего использует древесину фруктовых деревьев. Более полвека назад ложки делали вручную на бондарном стуле. Сейчас же на Гуцульщине комбинируется механическое и ручное изготовление.



Ложки Гуцуляка имеют особые изгибы / Фото Ukraїner, Никита Завилинский

За день Гуцуляк производит в среднем 30 ложек. Чтобы создать по крайней мере 40 изделий, нужно проработать 12 часов. Мастер убежден, что секрет успешного ремесла не в количестве, а в качестве.

Я, например, уже по-другому ложки делать не могу. Если мне сказать сейчас: "Давай, сделай не 50 штук, а 150, но спустя рукава" – я не смогу просто,

– подчеркнул он.

Туристам, которые приезжают в Прокураву, что в Ивано-Франковской области, ложечник часто раздает свои изделия бесплатно, а в качестве подарка – на память.

Более об изготовлении гуцульских ложек: смотрите в видео Ukraїner​

Справка. Ukra]ner – волонтерский медиа-проект, который в исследовательских экспедициях открывает настоящую, неожиданную, интересную и аутентичную Украину и представляет ее в мире.