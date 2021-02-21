Украинец лелеет древние традиции: как "рождаются" гуцульские ложки – видео
Карпатское село Прокурава неподалеку Косова – центр гуцульского ложкарства, одного из древнейших ремесел и части обрядовой культуры гуцулов. Поколение местных мастеров издавна делали деревянные ложки и с того жили.
Источник:ukrainer.net
В рода ложечника Романа Гуцуляка мастеров не было. Впрочем, он овладел ремеслом самостоятельно, чтобы продолжить местную традицию.
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С тех пор Роман отказался от поездок на заработки за границу. Сегодня он работает в домашней мастерской, а за границу ездят уже его ложки.
Гуцуляк – один из немногих ложечником / Фото Ukraїner, Никита Завилинский
Как начал работать с ложками
Еще в 1980-х годах Роман покупал готовые ложки и расписывал их гуцульским орнаментом, делая сувениры. Впоследствии начал изготавливать деревянные гребни, а позже – уже собственные ложки.
В своей небольшой мастерской человек часами делает заготовки для будущих изделий и работает с токарным станком. Всюду кучками лежат готовые деревянные ложки с особой, изогнутой формой ручек.
Секрет успешного ремесла
Мужчина чаще всего использует древесину фруктовых деревьев. Более полвека назад ложки делали вручную на бондарном стуле. Сейчас же на Гуцульщине комбинируется механическое и ручное изготовление.
Ложки Гуцуляка имеют особые изгибы / Фото Ukraїner, Никита Завилинский
За день Гуцуляк производит в среднем 30 ложек. Чтобы создать по крайней мере 40 изделий, нужно проработать 12 часов. Мастер убежден, что секрет успешного ремесла не в количестве, а в качестве.
Я, например, уже по-другому ложки делать не могу. Если мне сказать сейчас: "Давай, сделай не 50 штук, а 150, но спустя рукава" – я не смогу просто,
– подчеркнул он.
Туристам, которые приезжают в Прокураву, что в Ивано-Франковской области, ложечник часто раздает свои изделия бесплатно, а в качестве подарка – на память.
Более об изготовлении гуцульских ложек: смотрите в видео Ukraїner
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