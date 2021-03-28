Голубей в мультфильмах часто изображают как информаторов – во время войны они приносят тайные сообщения с вражеского тыла. Так, анимационные герои имеют вполне реальных прототипов, даже в Украине.

Птицы на войне

Во время Второй мировой войны и в период "холодной" разведки, разные страны содержали секретные голубиные службы. Птицы, которых посылали в тыл врага, возвращались домой с очень ценной информацией.

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Казалось бы, крылатые отряды остались в далеком прошлом. Но оказывается, это не совсем так. Правда, с другой миссией.

Задержание на Сумщине

Недавно на Сумщине, вблизи российской границы, задержали местного жителя с подозрительной ношей. В картонных коробках мужчина переправлял два десятка голубей.



Мужчине грозит административная ответственность / Фото ГНСУ

Птицы оказались породистыми аристократами. Специальные коды на кольцах гласили: перед нами – подопечные "Союза российских спортсменов-голубеводов". Организация из подмосковной Балашихи постоянно проводит такие соревнования – особенно гордится своими чемпионами на длинные дистанции.



Голуби оказались российскими / Фото ГНСУ



Контрабандные декоративные голуби / Фото ГНСУ

Как оказались российские птицы в украинском тылу, выяснить пока не удалось: задержанный ушел в "глухой отказ". Божился, что заблудился в лесу, а на голубей наткнулся случайно.

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Впрочем, пограничники доказали: границу он таки пересек. И по меньшей мере дважды – в Россию и обратно. Поэтому штраф в 3 с половиной тысячи гривен уплатить таки пришлось. Что же касается самих пернатых, то их передали в полицию.

Украинец перенес через границу птиц из России: смотрите видео

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Опыт войны на Востоке показал: пограничники должны быть готовы вести бой профессионально. Именно поэтому "зеленых беретов" обучают сугубо военным специальностям – от управления дронами до уничтожения вражеских бронемашин и самолетов.

На украинско-польской границе после реконструкции открыт отдел пограничной службы "Мигово" имени Украинского Казачества.

В Австралии вдоль всего восточного побережья протянулся крупнейший на планете – большой Барьерный риф.

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