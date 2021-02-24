В Великой Яромирке, на Подолье расположен музей Серафима Леська. Годами он коллекционировал предметы старины и истории людей, которые заключил в огромную родовую энциклопедию села.

В 1997 году Серафим начал собственноручно строить музей: заложил фундамент из стеклянных бутылок, стены соорудил из пластиковых, а на крыше установил ветряк.

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Чем особенный музей

"Ходил, думал, из чего строить, чтобы не растрачивать денег. Да и какие тогда деньги были? 85 рублей – такая в колхозе зарплата. Наконец начал бутылки собирать" – рассказал Лесько.

И по помойкам ходил, и люди много помогали – без них я бы ничего не сделал. Были и скептики. А план был сделать. В 2000 году я уже открыл музей,

– вспомнил он.

В коллекции музея – старинные предметы быта, глиняная посуда, орудия труда и сельскохозяйственные принадлежности, военный инвентарь, награды, фотографии и книги. Экспозиция также содержит собрание медалей и орденов.

Музей в Великой Яромирке / Фото Ukraїner, Полина Забижко

Коллекционер особенно гордится "наполеоновским" экспонатом – надбитым колокольчиком, который цепляли на коня или к бричке. На нем сохранилась надпись: "Париж, Наполеон, 1812".

Как Лесько бережет локальную историю

В музее есть "Книга жизнеописаний яромирчан", содержащая родословную Серафима вплоть до 1829 года, а также семейные истории местных жителей. Начинается она перечнем фамилий.

"Это те, кто работают над книгой, кто помогал мне. Потому что я только записываю, но люди что-то приносят. Когда человек историю знает, он смотрит на мир иначе, – подчеркнул коллекционер.

Больше о музее из бутылок Серафима Леська: смотрите в видео Ukraїner

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