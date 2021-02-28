Украинец Роман Шутка зимой поднялся на самую высокую гору Украины – Говерлу. Сделал он это на велосипеде. О подготовке путешественника к восхождению, а также его советы для других смельчаков, читайте далее.

Стоит заметить, что Роман – опытный велосипедист, за его плечами – немало лет тренировок, инструкторства и путешествий по горам в Украине и Европе.

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Для подъема он выбрал байк Marin Rift Zone 3, однако заменил стоковые покрышки. При поднятии преодолеть на велосипеде удалось не весь путь. Зато спуск полностью был осуществлен именно на нем.

Как произошло восхождение

► Шутка начал свое путешествие в 6:00, 23 февраля из урочища Козьмещик. Это – стандартный туристический маршрут. Путешествие спланировал так, чтобы идти в течение светового дня.

Подъем занял 5 часов, с учетом многих остановок для фото и видео. Спуск – почти 2 часа, также с остановками для съемок. На самой вершине Роман провел около часа.

► Для безопасного восхождения пришлось более 2 недель ждать комфортной погоды. А также собирать информацию о лавиноопасных участках и актуальном состоянии туристических маршрутов.

Интересно! Путешествие должно было состояться неделей раньше. Однако его пришлось отменить за несколько часов до старта – именно из-за резкого ухудшения погодных условий.

►По словам Шутки, температура в горах колеблется от -7 градусов ночью до +3 днем, а на солнце было даже до +15. Двигался по маршруту он в велосипедных штанах, термобелье и велосипедной джерси.

На самой вершине пришлось надеть куртку с виндстопером. Ветер был 2-4 километра в час. Фактически, штиль. Лишь в 12:00 на вершине начался довольно сильный ветер,

– вспомнил велосипедист.

"Но уже на 200 метров ниже все снова успокоились. После полудня снег начал немного подтаивать, им было уже не так комфортно. Приходилось больше внимания уделять состоянию набитой тропы", – добавил он.

Советы от путешественника

Шутка подчеркнул, что в таких путешествиях важно соблюдать меры безопасности. Прежде всего – не ездить самому. Если же никто не может составить компанию, стоит подготовиться к форс-мажорам.

В частности, необходимо: