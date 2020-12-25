Запорожские правоохранители задержали 33-летнего мужчину, который возил людей на временно оккупированные территории через Россию. Он заезжал через нелегальные "окна" на российско-украинской границе, контролируемые оккупантами.

Мужчину задержали 23 декабря на трассе Запорожье – Днепр. В салоне его авто Volkswagen Passat находились 3 граждан Украины, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Перед пересечением границы в районе оккупированного Новоазовска он высаживал людей, они шли тайными тропами. Он ехал по другим дорогам – на той стороне и встречались.



Правоохранители задержали нарушителя / Фото Нацполиции



Мужчину поймали с поличным / Фото Нацполиции

С одного пассажира перевозчик брал до 5 тысяч гривен. Поэтому за рейс в одну сторону мог получить максимум 20 тысяч. Во время обыска по месту жительства фигуранта полицейские изъяли еще одно легковое авто.

Правоохранители уже открыли уголовное производство по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Мужчине грозит от 7 до 9 лет заключения.

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Еще одна попытка нелегально пересечь границу

Накануне украинские правоохранители обнаружили 65-летнего мужчину, который стремился незаконно пересечь границу возле Рассыпного, что на Луганщине.

Он пытался на четвереньках покинуть территорию России. По современным технологиям нарушителя увидели пограничники. Пенсионера задержали.