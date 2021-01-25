Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с завершением локдауна. Также глава государства рассказал о ковидной ситуации. И она, по его словам, радует.

Источник: Офис Президента Украины

Владимир Зеленский поблагодарил украинцев за ответственное отношение к карантинным мероприятиям во время локдауна. Жесткие карантинные ограничения завершились в Украине в полночь 25 января.

К теме По всей Украине начала действовать оранжевая зона карантина: какие ограничения

Завершение локдауна: смотрите видеообращение Зеленского

Новость дополняется