В Украине завершился локдаун: Зеленский обратился к украинцам
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с завершением локдауна. Также глава государства рассказал о ковидной ситуации. И она, по его словам, радует.
Источник: Офис Президента Украины
Владимир Зеленский поблагодарил украинцев за ответственное отношение к карантинным мероприятиям во время локдауна. Жесткие карантинные ограничения завершились в Украине в полночь 25 января.
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