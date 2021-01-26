В Украине при Укравтодоре 26 января 2021 года заработал Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах государственного значения. Поводом для этого стало вероятное ухудшение погодных условий.

Источник: Укравтодор

В частности, в южных областях Украины прогнозируют метели и образование снежного покрова до 20 сантиметров. Такие погодные условия могут вызвать чрезвычайные ситуации на дорогах.

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По данным пресс-службы, Штаб Укравтодора заработал на базе ситуационного центра, где используют современное оборудование и программно-технические решения.

Для быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации и получения информации о состоянии проезда по автодорогам, граждане могут обращаться на круглосуточную горячую линию.

Обратите внимание! В Украину 27 января придет непогода. По прогнозу синоптиков, из-за мокрого снега и минусовых температур в некоторых регионах будет гололедица. Кроме того, украинцам стоит готовиться и к шквальному ветру и налипанию мокрого снега. Подробнее об этом – читайте здесь.

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Штаб будет работать при участии представителей Государственного агентства автомобильных дорог, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Нацполиции, Госслужбы по безопасности на транспорте и других учреждений.