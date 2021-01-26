В Украине из-за непогоды заработал Штаб по ликвидации ее последствий на дорогах: подробности
В Украине при Укравтодоре 26 января 2021 года заработал Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах государственного значения. Поводом для этого стало вероятное ухудшение погодных условий.
Источник: Укравтодор
В частности, в южных областях Украины прогнозируют метели и образование снежного покрова до 20 сантиметров. Такие погодные условия могут вызвать чрезвычайные ситуации на дорогах.
Читайте также Экс-глава Укравтодора останется под арестом до апреля
По данным пресс-службы, Штаб Укравтодора заработал на базе ситуационного центра, где используют современное оборудование и программно-технические решения.
Для быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации и получения информации о состоянии проезда по автодорогам, граждане могут обращаться на круглосуточную горячую линию.
К теме Дома подтоплены, машины плавают по улицам: последствия непогоды на Закарпатье – видео
Штаб будет работать при участии представителей Государственного агентства автомобильных дорог, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Нацполиции, Госслужбы по безопасности на транспорте и других учреждений.
Поделиться новостью