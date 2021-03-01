Криклий анонсировал закупку нового общественного транспорта для 11 городов: список
Министр инфрастуктуры Владислав Криклий объявил о закупке нового общественного транспорта для 11 городов Украины. Это удастся сделать благодаря сотрудничеству с Европейским инвестиционным банком.
Источник:24 канал
По словам Криклия, такое обновление будет способствовать удобному передвижению украинцев экологическим транспортом. Как он отметил, все будет происходить в рамках проекта "Городской общественный транспорт Украины".
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В каких городах получат транспорт
- 9 дуобусов – Ивано-Франковск;
- 26 электробусов и 20 автобусов – Запорожье;
- 20 трамваев, 100 автобусов и 1 кабина фуникулера – Киев;
- 29 троллейбусов – Луцк
- 10 трамваев и 100 автобусов – Львов;
- 40 автобусов – Николаев
- 14 трамваев – Одесса,
- 19 троллейбусов – Сумы;
- 10 автобусов – Тернополь;
- 35 вагонов метро и 49 троллейбусов – Харьков;
- 40 троллейбусов – Чернигов.
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Криклий также сообщил, что в целом изменения произойдут в 20 украинских городах, ведь Министерство инфраструктуры параллельно начинает воплощать 2 фазу проекта "Городской общественный транспорт Украины II".
Однако, как он отметил, на этот раз говорится исключительно об экологическом транспорте: трамваях, троллейбусах, подвижном составе метрополитена и электробусах.
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