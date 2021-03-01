Министр инфрастуктуры Владислав Криклий объявил о закупке нового общественного транспорта для 11 городов Украины. Это удастся сделать благодаря сотрудничеству с Европейским инвестиционным банком.

По словам Криклия, такое обновление будет способствовать удобному передвижению украинцев экологическим транспортом. Как он отметил, все будет происходить в рамках проекта "Городской общественный транспорт Украины".

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В каких городах получат транспорт

9 дуобусов – Ивано-Франковск;

26 электробусов и 20 автобусов – Запорожье;

20 трамваев, 100 автобусов и 1 кабина фуникулера – Киев;

29 троллейбусов – Луцк

10 трамваев и 100 автобусов – Львов;

40 автобусов – Николаев

14 трамваев – Одесса,

19 троллейбусов – Сумы;

10 автобусов – Тернополь;

35 вагонов метро и 49 троллейбусов – Харьков;

40 троллейбусов – Чернигов.

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Криклий также сообщил, что в целом изменения произойдут в 20 украинских городах, ведь Министерство инфраструктуры параллельно начинает воплощать 2 фазу проекта "Городской общественный транспорт Украины II".

Однако, как он отметил, на этот раз говорится исключительно об экологическом транспорте: трамваях, троллейбусах, подвижном составе метрополитена и электробусах.

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