С 25 января украинцы смогут приобрести дефицитные товары – носки и лампочки. Также свою работу начали спортивные залы и кинотеатры.

Источник: 24 канал

Кафе и рестораны снова могут принимать посетителей. Но был ли эффективен 17-дневный карантин – узнайте в материале журналистов.

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Кому было тяжелее всего

Заведениям общественного питания на карантине точно было не до шуток. Столичный ресторатор Дмитрий Борисов рассказал, что, чтобы не обанкротиться, был вынужден уволить большинство работников. В то же время прибыли в период жестких ограничений были мизерными.

Конечно, трудно, потому что мы были фактически закрыты. То, что нам разрешили работать на вынос – это в лучшем случае 5% от того объема продаж, которые мы получали в обычном режиме. Поэтому этот карантин был выживанием,

– отметил Борисов.

В Минздраве довольны результатами

В то же время в Буковеле во время локдауна наблюдали многокилометровые очереди. Ведь правительство разрешило работать курортам и ресторанам в отелях. Более того во время новогодних праздников среди толпы в Буковеле заметили и президента Владимира Зеленского. Он охотно фотографировался с людьми – без соблюдения социальной дистанции.

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Не меньше украинцев возмутили закрытые полки супермаркетов. Потому что во время локдауна запретили продавать товары, не являющиеся предметами первой необходимости.



Максим Степанов / Фото пресс-службы Минздрава

Впрочем министр здравоохранения Максим Степанов заверил, жесткий карантин оправдал себя. Он отметил, что благодаря ограничениям:

удалось избежать вспышки коронавируса после праздников;

сбить волну инфицирования.

Увеличилось и количество свободных коек в больницах по всей стране. Чиновники объяснили, что такие жесткие ограничения могут отменить внедрение еще одного вероятного локдауна весной.

Совместно нам удалось стабилизировать ситуацию и разгрузить нашу медицинскую систему и медработников. Если на начало декабря показатель пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением составлял примерно 29 тысяч, то сегодня цифра составляет 18 651 человек,

– отметил глава Минздрава Максим Степанов.

Расслабляться рано

В то же время благодаря локдауну удалось не допустить распространения вируса в регионах, где инфицированных меньше. Но, по мнению врачей, расслабляться еще рано. Ведь февраль – пик сезонных инфекций. В дополнение появился британский штамм коронавируса, который значительно опаснее.



Был ли действенным карантин в Украине / Фото Getty Images

"Мы должны понимать, что сейчас – период сезонных инфекций. Также распространяются новые варианты вирусов", – рассказала эпидемиолог Наталья Виноград.

Ударил по экономике

Но в то же время 3-недельный локдаун ударил по экономике Украины. По данным опроса Европейской бизнес-ассоциации, каждый пятый представитель малого бизнеса в Украине был вынужден отправить своих работников в неоплачиваемый отпуск.

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Примерно десятая часть предпринимателей сократила зарплату своих работников и столько же прибегли к сокращению. А 9% предпринимателей сказали, что вообще закроют бизнес.