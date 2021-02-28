В Украине заговорили об участии Байдена в "Крымской платформе"
Есть веские основания ожидать, что президент США Джо Байден примет участие в "Крымской платформе". Первый саммит мероприятия состоится в Киеве 23 августа.
Источник:"Крым.Реалии"
Байден может приехать в Украину 23 августа
О том, что Байден может принять участие в обсуждении деоккупации Крыма, заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев на западе в "Крымском доме".
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Политик рассказал, что вчера президент Владимир Зеленский подписал указ о создании "Крымской платформы": "Мы возлагаем на это большие надежды. Многие страны мира, в частности страны Совета Европы, США, уже выразили согласие присоединиться".
Я точно не могу сказать, будут ли они представлены 23 августа этого года на саммите, но есть большие основания надеяться на то, что, в том числе и Джо Байден 23-го числа будет здесь. Над этой темой мы будем очень тщательно работать,
– заявил Джемилев.
Он также отметил, что считает создание "Крымской платформы" существенным шагом на пути к деоккупации Крыма.
По словам Джемилева, вопрос оккупированного Донбасса на базе Минских соглашений обсуждают "в определенной степени".
"Тему деоккупации Крыма Путин вообще обсуждать не хочет. И нагло заявляет, что это земля России, и то, что творится на оккупированной территории – это якобы внутренние дела России. Но с этим ни Украина, ни мировое сообщество не может согласиться", – подчеркнул Джемилев.
Что известно о "Крымской платформе"
- Мероприятие создано для обсуждения вопросов по деоккупации и реинтеграции Крыма. Его инициировал Зеленский в сентябре 2020 года.
- Некоторые страны ЕС заявили о готовности присоединиться к платформе. Среди них – Франция, Словакия и т.д.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что к обсуждению пригласят также Россию.
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