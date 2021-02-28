Есть веские основания ожидать, что президент США Джо Байден примет участие в "Крымской платформе". Первый саммит мероприятия состоится в Киеве 23 августа.

Байден может приехать в Украину 23 августа

О том, что Байден может принять участие в обсуждении деоккупации Крыма, заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев на западе в "Крымском доме".

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Политик рассказал, что вчера президент Владимир Зеленский подписал указ о создании "Крымской платформы": "Мы возлагаем на это большие надежды. Многие страны мира, в частности страны Совета Европы, США, уже выразили согласие присоединиться".

Я точно не могу сказать, будут ли они представлены 23 августа этого года на саммите, но есть большие основания надеяться на то, что, в том числе и Джо Байден 23-го числа будет здесь. Над этой темой мы будем очень тщательно работать,

– заявил Джемилев.

Он также отметил, что считает создание "Крымской платформы" существенным шагом на пути к деоккупации Крыма.

По словам Джемилева, вопрос оккупированного Донбасса на базе Минских соглашений обсуждают "в определенной степени".

"Тему деоккупации Крыма Путин вообще обсуждать не хочет. И нагло заявляет, что это земля России, и то, что творится на оккупированной территории – это якобы внутренние дела России. Но с этим ни Украина, ни мировое сообщество не может согласиться", – подчеркнул Джемилев.

Обратите внимание! Официального подтверждения Байдена в том, что он планирует принять участие в саммите "Крымской платформы" пока не было.

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