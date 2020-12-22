В 3 областях Украины зафиксировали вспышку африканской чумы свиней
Ветеринары в 3 регионах Украины зафиксировали случаи заболевания африканской чумой свиней. Болезнь обнаружили в Кировоградской, Киевской и Николаевской областях.
Вирус обнаружили среди домашних свиней. Об этом сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
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Когда и где обнаружили вспышку болезни
- 10 декабря на территории частного акционерного общества "Завальский графитовый комбинат" в Кировоградской области ветеринары обнаружили вирус у свиней.
- 17 декабря вирус у диких кабанов был обнаружен в охотничьем хозяйстве ООО "Бархат сервис" в Киевской области.
- Еще один случай заболевания АЧС выявлено среди домашних свиней в частном секторе в селе Новопетровское Николаевской области.
С 2012 года в Украине зарегистрировали 537 случаев заболевания АЧС. Согласно сообщению, специалисты Госпродпотребсужбы в ячейках заболевания принимают меры по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.
Что известно об африканской чуме свиней?Это контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически. Вакцины от заболевания пока нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.
Заметим, что для человека вирус не представляет опасности.
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