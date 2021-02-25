В Украине заблокируют более 400 российских сайтов
Голосеевский районный суд Киева постановил заблокировать 426 сайтов. Среди них – большинство российских СМИ, но есть и украинские.
Так, суд наложил арест на имущественные права интеллектуальной собственности, возникающие у пользователей сети при использовании этих сайтов.
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Какие сайты заблокируют
Заблокировать планируют From-ua, LiveJournal, российский РБК, Novostiua.org, "Запад медиа", Infopressa, LiveJournal, GitHub Gist, Cryptowik, TGStat тому подобное.
В правительстве – против блокирования GitHub Gist
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров выступил против блокировки сайта GitHub Gist. К слову, это один из крупнейших сервисов для разработки программного обеспечения.
Мы не дадим и не будет заблокирован GitHub Gist,
– отметил Федоров.
Также он заверил, что вскоре по поводу этого обнародуют официальное заявление МВД, Минцифры и Минкульта.
За что заблокируют сайты
Решение приняли из-за признаков правонарушения. Отметили, что говорится о мошенничестве или незаконных операциях с использованием электронно-вычислительной техники.
Постановление суда следует выполнить немедленно. Правда, в течение 5 дней его могут обжаловать в Киевском апелляционном суде.
Что этому предшествовало
- Стоит заметить, что накануне Киевский районный суд Харькова заблокировал доступ к телеграм-каналам, которые подозревают в связях со спецслужбами России. В частности, "Резидент", "Легитимный", "Картель", "Сплетница".
- Ранее СБУ разоблачила масштабную агентурную сеть, которая привлекала украинцев к дестабилизации ситуации в стране через телеграм-каналы.
- Задержали даже двух фигурантов дела, им сообщили о подозрении в государственной измене.
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