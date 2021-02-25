Голосеевский районный суд Киева постановил заблокировать 426 сайтов. Среди них – большинство российских СМИ, но есть и украинские.

Так, суд наложил арест на имущественные права интеллектуальной собственности, возникающие у пользователей сети при использовании этих сайтов.

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Какие сайты заблокируют

Заблокировать планируют From-ua, LiveJournal, российский РБК, Novostiua.org, "Запад медиа", Infopressa, LiveJournal, GitHub Gist, Cryptowik, TGStat тому подобное.

В правительстве – против блокирования GitHub Gist

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров выступил против блокировки сайта GitHub Gist. К слову, это один из крупнейших сервисов для разработки программного обеспечения.

Мы не дадим и не будет заблокирован GitHub Gist,

– отметил Федоров.

Также он заверил, что вскоре по поводу этого обнародуют официальное заявление МВД, Минцифры и Минкульта.

За что заблокируют сайты

Решение приняли из-за признаков правонарушения. Отметили, что говорится о мошенничестве или незаконных операциях с использованием электронно-вычислительной техники.

Постановление суда следует выполнить немедленно. Правда, в течение 5 дней его могут обжаловать в Киевском апелляционном суде.

Что этому предшествовало