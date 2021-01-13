Как изменились цены на алкоголь и табак в Украине за год
В Украине с декабря 2019 года по декабрь 2020 года подорожали пиво, водка и сигареты отечественного производства. Вместе с тем столовое вино подешевело.
Правда, цена на этот алкогольный напиток уменьшилась незначительно. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
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Как изменились цены на алкоголь
- За год пиво отечественного производства поднялось в цене в среднем на 1,7% – до 17,49 гривны за 0,5 литра;
- водка подорожала на 0,4% – до 92,65 гривны за 0,5 литра;
- столовые вина подешевели на 0,1% – до 66,25 гривны за 0,75 литра.
Что известно о ценах на табак
Табачные изделия существенно подорожали. В частности, в декабре 2020 года сигареты с фильтром отечественных марок продавались по 43,26 гривны за пачку. Это на 21,2% дороже, чем годом ранее.
Сигареты без фильтра подорожали на 23,9% – по 38,73 гривны за пачку.
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