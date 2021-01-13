В Украине с декабря 2019 года по декабрь 2020 года подорожали пиво, водка и сигареты отечественного производства. Вместе с тем столовое вино подешевело.

Правда, цена на этот алкогольный напиток уменьшилась незначительно. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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Как изменились цены на алкоголь

За год пиво отечественного производства поднялось в цене в среднем на 1,7% – до 17,49 гривны за 0,5 литра;

водка подорожала на 0,4% – до 92,65 гривны за 0,5 литра;

столовые вина подешевели на 0,1% – до 66,25 гривны за 0,75 литра.

Что известно о ценах на табак

Табачные изделия существенно подорожали. В частности, в декабре 2020 года сигареты с фильтром отечественных марок продавались по 43,26 гривны за пачку. Это на 21,2% дороже, чем годом ранее.

Сигареты без фильтра подорожали на 23,9% – по 38,73 гривны за пачку.

Обратите внимание! Кабмин ограничил продажу некоторых товаров на время локдауна, который стартовал в Украине 8 января. Однако запрет правительства не коснулся продажи табака. Где в Украине можно купить сигареты во время усиленного карантина – читайте по ссылке.