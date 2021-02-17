В Украине вырастет помощь тяжелобольным детям: на сколько
В Украине вырастет помощь тяжелобольным детям. Соответствующий указ Владимир Зеленский подписал 17 февраля.
Источник:Офис Президента
Закон вступит в силу уже в 2022 году.
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Размер помощи составит 2 прожиточных минимума для детей соответствующего возраста. По состоянию на 2021 год прожиточный минимум для детей до 6 лет составляет 1921 гривен, от 6 до 18 лет – 2395.
Помощь будут получать дети:
- страдающие от перинатальных поражений нервной системы;
- с тяжелыми врожденными пороками развития;
- страдающих редкими орфанными заболеваниями;
- которые борются с онкологическими заболеваниям;
- страдающие от онкогематологических заболеваний;
- с ДЦП;
- с тяжелыми расстройствами психики;
- с сахарным диабетом I типа;
- с острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени.
Кроме того, помощь также получат дети, которые тяжело травмировались, нуждаютхся в трансплантации органа или паллиативной помощи.
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