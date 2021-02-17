В Украине вырастет помощь тяжелобольным детям. Соответствующий указ Владимир Зеленский подписал 17 февраля.

Закон вступит в силу уже в 2022 году.

Актуально Зеленский дополнил список руководящих должностей, которые надо с ним согласовывать

Размер помощи составит 2 прожиточных минимума для детей соответствующего возраста. По состоянию на 2021 год прожиточный минимум для детей до 6 лет составляет 1921 гривен, от 6 до 18 лет – 2395.

Помощь будут получать дети:

страдающие от перинатальных поражений нервной системы;

с тяжелыми врожденными пороками развития;

страдающих редкими орфанными заболеваниями;

которые борются с онкологическими заболеваниям;

страдающие от онкогематологических заболеваний;

с ДЦП;

с тяжелыми расстройствами психики;

с сахарным диабетом I типа;

с острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени.

Кроме того, помощь также получат дети, которые тяжело травмировались, нуждаютхся в трансплантации органа или паллиативной помощи.