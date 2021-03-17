Ругался в соцсетях: в Украине выписали первый штраф за оскорбление в интернете
В Украине выписали первый штраф за оскорбление в интернете. В частности Мукачевский городской районный суд признал виновным местного жителя. Он в социальной сети обзывал потерпевшую нецензурными словами.
Источник:Мукачевский горрайонный суд
Также мужчина угрожал ей расправой. Соответствующее решение опубликовали в Едином реестре судебных решений.
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На мужчину составили админпротокол
Женщина, которую оскорбили в интернете в ответ написала заявление в суд. После этого местная полиция составила админпротокол по статье 173 о мелком хулиганстве.
Мужчине выписали админпротокол / Единый реестр судебных решений
Что грозит мужчине
Обвиняемый признал свою вину. Суд наложил на него минимальный штраф, который составляет 51 гривну. Также он должен заплатить 454 гривны судебных расходов.
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