Вот это замело: в Украине выпало до 35 сантиметров снега
В Украине 15 января продолжает снежить. На перевалах метель продолжается уже несколько дней. Там выпало до 35 сантиметров снега.
Средняя температура воздуха составляет -3 ...- 8 градусов. Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.
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В каких областях до сих пор снежит
На большинстве территории Украины продолжаются земетели. Однако ситуация стабилизируется.
Еще снежит в следующих областях:
- В Житомирской области;
- в Киевской области;
- в Черниговской области;
- в Ровненской области;
- в Закарпатской области;
- в Ивано-Франковской области;
- в Хмельницкой области;
- в Тернопольской области;
- в Винницкой области;
- в Черновицкой области;
- в Черкасской области.
Что еще говорят в Укравтодоре
- В ряде областей дороги покрыты снегом.
- Там, где участки уже удалось расчистить, дорожное покрытия все равно еще не успели высохнуть.
- В Днепропетровской и Николаевской областях на дорогах – гололедица.
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