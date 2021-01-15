В Украине 15 января продолжает снежить. На перевалах метель продолжается уже несколько дней. Там выпало до 35 сантиметров снега.

Средняя температура воздуха составляет -3 ...- 8 градусов. Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора. Актуально Погода-распутнца: в Британии ведущая оговорилась в прямом эфире – курьезное видео В каких областях до сих пор снежит На большинстве территории Украины продолжаются земетели. Однако ситуация стабилизируется. Еще снежит в следующих областях: В Житомирской области;

в Киевской области;

в Черниговской области;

в Ровненской области;

в Закарпатской области;

в Ивано-Франковской области;

в Хмельницкой области;

в Тернопольской области;

в Винницкой области;

в Черновицкой области;

в Черкасской области. Что еще говорят в Укравтодоре В ряде областей дороги покрыты снегом.

Там, где участки уже удалось расчистить, дорожное покрытия все равно еще не успели высохнуть.

В Днепропетровской и Николаевской областях на дорогах – гололедица.