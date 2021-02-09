Денис Малюська рассказал, что в течение 5 лет ввели санкции против 60 украинских граждан и более 260 украинских компаний.

Такое заявление министр юстиции Украины Денис Малюська сделал в ответ на тезис, что до Тараса Козака в Украине якобы не применяли санкции против граждан.

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Более 60 граждан Украины оказались под санкциями за последние 5 лет,

– отметил Малюська.

По словам чиновника, основанием для санкций в отношении Козака стало его участие в террористической деятельности. Соответствующие факты обнаружил Совет национальной безопасности и обороны.

Во всех остальных случаях введения санкций были закрытыми, их не обнародовали.

Обратите внимание! Малюська заявил, что основанием для введения санкций есть доказательства причастности конкретного человека к террористической деятельности.

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Санкции СНБО против Тараса Козака / Инфографика 24 канала