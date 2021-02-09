Козак не первый: в Украине ввели санкции против десятков людей и сотен компаний
Денис Малюська рассказал, что в течение 5 лет ввели санкции против 60 украинских граждан и более 260 украинских компаний.
Источник:Ютуб AtlanticCouncil
Такое заявление министр юстиции Украины Денис Малюська сделал в ответ на тезис, что до Тараса Козака в Украине якобы не применяли санкции против граждан.
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Более 60 граждан Украины оказались под санкциями за последние 5 лет,
– отметил Малюська.
По словам чиновника, основанием для санкций в отношении Козака стало его участие в террористической деятельности. Соответствующие факты обнаружил Совет национальной безопасности и обороны.
Во всех остальных случаях введения санкций были закрытыми, их не обнародовали.
Санкции против Козака: что известно
- 2 февраля СНБО ввела санкции против пророссийского политика Тараса Козака.
- В тот же день из эфира исчезли телеканалы ZIK, 112 и Newsone.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что будет действовать любыми доступными законными методами для нейтрализации подобных угроз.
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