В Украине вступил в силу закон о оборонных закупках, хотя его одобрила Рада и подписал президент Владимир Зеленский еще летом. Согласно документу, уровень секретности оборонных закупок должен снизиться.

Детали закона об оборонных закупках обнародовали на сайте Верховной Рады. Ранее советник министра обороны Украины Артур Переверзев подчеркивал, что этот проект закона "призван системно снизить уровень секретности закупок вооружения и военной техники". К теме Зеленский подписал закон об оборонных закупкахи: что он предусматривает Также документ должен способствовать постепенному переходу к государственному подтверждению качества на основе подходов, используемых в соответствующих стандартах НАТО. Закон об оборонных закупках: главное о документе Он определяет, что оборонные закупки – это осуществление государственным заказчиком закупок товаров, работ и услуг, предназначенных для выполнения госпрограмм в сферах национальной безопасности и обороны. Также это касается других товаров, работ и услуг для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны. Авторы закона дали определение понятию "план качества". Как говорится в пояснительной записке, этот документ устанавливает требования к деятельности (процессам), распределению ответственности и управлению соответствующими ресурсами. Все это следует применять к конкретным товарам, работам и услугам для обеспечения их качества при выполнении госконтракта. Исключительно для национальных производителей предусмотрели возможность увеличения предельно допустимого уровня рентабельности выполнения контрактов при закупках без применения конкурентных процедур. Закон будут применять при условии, что стоимость предмета закупки для товаров и услуг оборонного назначения, других товаров и услуг для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны равна или превышает 200 тысяч гривен. Если же говорится о работах оборонного назначения и работах для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны, то эта сумма составляет 1,5 миллиона гривен. В то же время закон определяет госзаказчиков, осуществляющих оборонные закупки. Госзаказчик не имеет права делить предмет закупки на части с целью избежать действия закона. Однако действие этого документа не распространяется на оборонные закупки через международные специализированные организации, их представительства, через специализированные фонды, предприятия, учреждения и организации. Перечень их всех определяет Кабмин. Также не распространяется через механизмы программы правительства США "Международные военные продажи". С 31 марта планирование оборонных закупок будут осуществлять в соответствии с этим законом. Заметим! В начале декабря Министерство обороны сделало первую в истории Украины закупку военных товаров через Агентство НАТО по поддержке и снабжению. Говорится о приобретении для нужд ВСУ гусеничной ленты для боевых машин пехоты БМП-1 и БМП-2.