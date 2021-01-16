Минобороны разработало бронежилет, для проверки качества которого использовали стандарты армии США. Защитная одежда предназначена для выполнения повседневных боевых задач Сухопутных войск.

В Министерстве обороны Украины разработали собственную техническую спецификацию "бронежилет модульный". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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До этого ВСУ и военные формирования в Украине закупку бронежилетов осуществляли по коммерческим техническим условиям. Теперь такие требования впервые установило оборонное ведомство,

– рассказал министр обороны Андрей Таран.

По его словам, в технической спецификации применили требования государственных и военных стандартов.

Когда военные смогут использовать бронежилеты

Таран подчеркнул, что в 2021 году проведут закупки бронежилетов для нужд Вооруженных сил.

Кроме того, он добавил, что для спецназовцев и десантников разработают облегченную модель.

Что известно о новом бронежилете "Бронежилет модульный" сохраняет баллистические свойства после замачивания на 24 часа в морской воде. Кроме того, к защитной одежде установили более жесткие требования упаковки мягких элементов, которые "держат" осколок. В частности, они должны быть вложены в защитные пакеты, обеспечивающие огне - и водоупорность. Раньше такого в украинских бронежилетах не было.

Минобороны разработало бронежилет по стандартам НАТО / Фото Министерства обороны