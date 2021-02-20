В 2020 году Госагентство водных ресурсов Украины впервые провело обширное исследование качества воды в украинских реках. Скрининг позволил отследить более 65 тысяч различных соединений. Однако не все вещества, которые обнаружили в украинских реках, являются безопасными.

Отчет о деятельности Государственного агентства водных ресурсов в 2020 году представил директор ведомства Валентин Шлихта.

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Результаты исследования украинских рек

Скрининг провели в бассейнах Дона, Днестра и Днепра. Исследование позволило выявить ряд загрязнителей, в частности пестициды, промышленные химикаты, стимуляторы и даже наркотические препараты.

Впервые в Украине было провели скрининг загрязняющих веществ. К сожалению, в Украине нет (технических – 24 канал) возможностей выполнения скрининга, а потому отобранные пробы были отправлены в ближайшую лабораторию Европы,

– сказал Шлихта.

Он отметил, что скрининг позволил определить специфические показатели для каждого речного бассейна, которые будут дополнять план мониторинга приоритетных показателей.

Чем могут быть опасны пестициды? Пестициды – это химическое вещество, которое широко используется в сельском хозяйстве для защиты растений и сельскохозяйственных продуктов, а также борьбы с переносчиками опасных заболеваний. Опасность пестицидов заключается в том, что они способны накапливаться в почве и полезных растениях, а затем попадать в организм человека с пищей. Данные: Wikipedia



Экологическая оценка рек Украины / Фото Госагентства водных ресурсов